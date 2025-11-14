خبرگزاری کار ایران
رد ادعاهای بی‌اساس کانادا علیه ایران

رد ادعاهای بی‌اساس کانادا علیه ایران
دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، ضمن رد قاطع ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امنیت داخلی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اتهام‌ها را کاملاً بی‌اساس و ساختگی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، ضمن رد قاطع ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امنیت داخلی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اتهام‌ها را کاملاً بی‌اساس و ساختگی توصیف کرد.

زهرا ارشادی با محکوم‌کردن حمایت‌های مستمر کانادا از رژیم صهیونیستی و همدستی کانادا در نسل‌کشی فلسطینیان، تاکید کرد اتهام‌زنی مضحک سازمان امنیت کانادا علیه ایران هدفی جز منحرف‌کردن توجهات از قانون‌شکنی‌ها و جنایات در حال ارتکاب توسط رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و حمایت‌های کانادا از آن ندارد.

مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین با تقبیح کارشکنی مقامات کانادایی در ارائه خدمات متعارف کنسولی به ایرانیان مقیم کانادا، خواستار اصلاح رویکردهای غیرمسئولانه و ناموجه دولت کانادا در قبال ایران شد.

انتهای پیام/
