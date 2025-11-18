خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر نیرو در گفت‌وگو با ایلنا:

بازچرخش آب در ساختمان‌ها تکلیف سازندگان است/ بالای ۸۰ درصد مردم تهران از بازچرخانی آب بهره‌مند هستند

بازچرخش آب در ساختمان‌ها تکلیف سازندگان است/ بالای ۸۰ درصد مردم تهران از بازچرخانی آب بهره‌مند هستند
کد خبر : 1713951
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه تقریبا در تهران بالای ۸۰ درصد مردم از بازچرخانی آب بهرمنده هستند و سعی داریم از ۵۸ درصد در کل کشور به بالای ۶۲ درصد برویم، گفت: در آئین‌نامه‌های احداث ساختمان، مبحث ۱۹ تکلیف می‌کند که سازندگان باید به نحوی عمل کنند که آب خودشان را برای مصارفی که نیاز است، بازچرخش کنند.

عباس علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که چرا هنگامی که ما با مشکلات آبی مواجه هستیم ، آب شرب از سایر مصارف آبی در ساختمان‌ها جدا نمی‌شود تا شاهد هدررفت آب و پس از آن قطع آب منازل  نباشیم، گفت: این سوالات نیازمند زمان است، حرف‌ درستی هم هست.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مثلا یکی از کارهایی که باید انجام دهیم  این است که سیفونی که کشیده می‌شود و به راحتی  آب مصرف  می‌شود، آن آب باید بازچرخش شود.

وی با بیان اینکه بازچرخانی آب جزو برنامه‌های وزارت نیرو است، بیان کرد: بازچرخانی به صورت‌های مختلف انجام می‌شود. یک بازچرخانی مثلا ممکن است محدود باشد و فقط  برای سیفون دستشویی باشد یا یک بازچرخانی در سطح وسیع انجام شود.

علی‌آبادی بیان کرد: تقریبا در تهران بالای ۸۰ درصد مردم از این بازچرخانی بهرمنده هستند و  الان سعی داریم از ۵۸ درصد در کل کشور به بالای ۶۲ درصد برویم و این‌ها نقشه‌هایی است که یک مقدار زمان‌بر است، ولی به صورت کوتاه‌مدت  در حال اجرا است.

وی تاکید کرد:  الان مثلا در آئین نامه‌های احداث ساختمان، مبحث ۱۹ تکلیف می‌کند که سازندگان باید به نحوی عمل کنند که آب خودشان را برای مصارفی که نیاز است بازچرخش کنند، مانند مصرف فضای سبز یا مثلا مصارف بهداشتی مانند سیفون‌ها؛ این کارها دنبال می‌شود و زمان می‌برد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ