وزیر نیرو در گفتوگو با ایلنا:
بازچرخش آب در ساختمانها تکلیف سازندگان است/ بالای ۸۰ درصد مردم تهران از بازچرخانی آب بهرهمند هستند
وزیر نیرو با بیان اینکه تقریبا در تهران بالای ۸۰ درصد مردم از بازچرخانی آب بهرمنده هستند و سعی داریم از ۵۸ درصد در کل کشور به بالای ۶۲ درصد برویم، گفت: در آئیننامههای احداث ساختمان، مبحث ۱۹ تکلیف میکند که سازندگان باید به نحوی عمل کنند که آب خودشان را برای مصارفی که نیاز است، بازچرخش کنند.
عباس علیآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا هنگامی که ما با مشکلات آبی مواجه هستیم ، آب شرب از سایر مصارف آبی در ساختمانها جدا نمیشود تا شاهد هدررفت آب و پس از آن قطع آب منازل نباشیم، گفت: این سوالات نیازمند زمان است، حرف درستی هم هست.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مثلا یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که سیفونی که کشیده میشود و به راحتی آب مصرف میشود، آن آب باید بازچرخش شود.
وی با بیان اینکه بازچرخانی آب جزو برنامههای وزارت نیرو است، بیان کرد: بازچرخانی به صورتهای مختلف انجام میشود. یک بازچرخانی مثلا ممکن است محدود باشد و فقط برای سیفون دستشویی باشد یا یک بازچرخانی در سطح وسیع انجام شود.
علیآبادی بیان کرد: تقریبا در تهران بالای ۸۰ درصد مردم از این بازچرخانی بهرمنده هستند و الان سعی داریم از ۵۸ درصد در کل کشور به بالای ۶۲ درصد برویم و اینها نقشههایی است که یک مقدار زمانبر است، ولی به صورت کوتاهمدت در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: الان مثلا در آئین نامههای احداث ساختمان، مبحث ۱۹ تکلیف میکند که سازندگان باید به نحوی عمل کنند که آب خودشان را برای مصارفی که نیاز است بازچرخش کنند، مانند مصرف فضای سبز یا مثلا مصارف بهداشتی مانند سیفونها؛ این کارها دنبال میشود و زمان میبرد.