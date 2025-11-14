خبرگزاری کار ایران
آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا برگزار شد

کد خبر : 1713879
آزمون جذب تصدی منصب قضا با حضور ۲۱ هزار داوطلب برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، آزمون جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا امروز جمعه ۲۳ آبان‌ماه همزمان در ۱۹ استان برگزار شد.

علی نظری، قائم‌مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری این آزمون اظهار کرد: طبق سند تحول قضایی، این آزمون هر ساله برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز دستگاه قضا برگزار می‌شود.

وی افزود:  آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاوت در ۱۹ استان  و در ۵۶ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۲۱ هزار و ۸۵۴ شرکت کننده در حال برگزاری است، ۱۸ هزار نفر از داوطلبان دانشگاهی و ۳ هزار نفر حوزوی هستند.

 قائم‌مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۷۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

نظری درباره زمان اعلام نتایج اولیه گفت: نتایج این آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در اواخر آذر ماه اعلام و پذیرفته شدگان این آزمون بعد از اتمام مصاحبه علمی، روانشناسی و گزینش به کارگزینی معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی امسال به حدود ۱۱۵۰ قاضی نیاز دارد که برای تأمین بخشی از این نیاز، تعداد ۶۰۰ نفر از میان پذیرفته‌شدگان این آزمون جذب خواهند شد.

نظری گفت: این آزمون یکی از گام‌های مهم در مسیر ارتقای کیفیت، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی است و نقش مهمی در تأمین قضات متخصص و کارآزموده برای دستگاه عدالت ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
