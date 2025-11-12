به گزارش ایلنا، متن سخنرانی علی نیکزاد در کنفرانس بین پارلمانی روسای مجالس (ISC)، به شرح زیر است:

«با کمال افتخار و خرسندی، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس بین‌پارلمانی رؤسای مجالس حضور یافته‌ام. ابتدا مایلم از میزبانی گرم و شایسته دولت، پارلمان و مردم پاکستان، به ویژه جناب آقای گیلانی، برای برگزاری این گردهمایی عالی‌­رتبه تشکر کنم. همچنین از مواضع اصولی و سازنده جمهوری اسلامی پاکستان در محکومیت جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و تهاجم این رژیم به کشورمان، تقدیر و تشکر کنم.

ایران، به عنوان یک تمدن کهن و کشوری که همواره در تاریخ خود، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بوده، دیدگاه روشنی در زمینه «صلح، امنیت و توسعه» دارد و در سایه رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، به دنبال صلحی فراگیر برخواسته از توحید، کرامت انسانی و آزادی­‌خواهی ملت­‌های آزاده جهان است. ما معتقدیم که صلح واقعی، نتیجه عدالت، احترام متقابل و همکاری فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران، همواره طرفدار صلح پایدار و مخالف هرگونه جنگ‌افروزی است.

حضار محترم!

جهان ما در بزنگاهی تاریخی قرار دارد که شتاب تحولات و تشدید بحران‌های ساختاری، چهره نظام بین‌الملل را دستخوش تغییرات عمیق کرده است. امروز با عملکرد عیان قدرت‌های مداخله­ گر، ضعف آشکار نهادهای بین‌المللی و عدم استقلال این نهادها به اثبات رسیده است. جهان در سکوت و بی­ عملی نهادهای بین­ المللی در قبال جنایت جنگی در غزه و تهاجم نظامی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا، به خوبی فهمید که حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر توسط برخی دولت‌ها از جمله ایالات متحده به‌صورت گزینشی تفسیر شده و توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، به سخره گرفته می­‌شود. از این­ رو، امروز نیازمند بازاندیشی بنیادین و بازتعریف رویکردها هستیم.

از نگاه جمهوری اسلامی ایران، صلح برآمده از زور، اشغال و آپارتاید، صلح نیست؛ تحمیل است و هیچ ملت آزاده­ ای، تحمیل را نمی­ پذیرد. سیاست­ های جنگ­ طلبانه رژیم صهیونیستی، عامل اصلی این وضعیت اسف­بار است و جای بسی شگفتی است که آمریکا، که عامل ایجادکننده بسیاری از جنگ­ ها و پشت پرده تشکیل بسیاری از گروه­ های افراطی و جنایتکار همچون داعش است، می­ خواهد با تحمیل جنگ و طرفداری از طرف آغازکننده جنگ، صلح برقرار کند.

امنیت و صلح، یک کالای وارداتی نیست، امنیت و صلح با مداخله و جنگ­ افروزی یک کشور خارجی حاصل نمی‌شود. مهم­ترین گام برای ایجاد صلح در منطقه غرب آسیا، عدم مداخله کشورهایی همچون آمریکاست.

خانم‌ها و آقایان!

مسئله فلسطین، معیار سنجش صداقت جامعه جهانی در دفاع از حقوق بشر است و این در حالی بوده که قدرت‌های مدعی حقوق بشر، یا شریک جنایت‌اند یا در سکوت و رضایت و نظاره‌گر خون‌ریزی و نسل­ کشی هستند و حتی آتش­ بس کنونی نیز مانع از کشتار رژیم صهیونیستی نشده است. در این راستا، مایلم اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام و ابتکاری که منجر به توقف کامل نسل­ کشی، پایان دادن به اشغالگری در غزه و اخراج نیروهای اشغالگر و اعاده حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف شود، حمایت می­ کند. از دید ایران، آینده فلسطین باید با حق رأی همه­ ساکنان اصلی این سرزمین تعیین شود.

همکاران محترم!

ما امنیت را یک مفهوم تقسیم‌ناپذیر می‌دانیم؛ امنیت یک کشور نمی‌تواند به قیمت ناامنی دیگری تأمین شود. ما در دفاع قهرمانانه ۱۲ روزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی نشان دادیم متوقف کردن این رژیم نامشروع، جز با زبان قدرت امکان­پذیر نیست. این رژیم وقتی از طریق واسطه­ ها برای قطع تبادل آتش به التماس افتاد که با نابودی مناطق اشغالی خود بوسیله موشک­ های ایرانی مواجه شد.

ما علی‌رغم دهه‌ها تحریم و فشار ظالمانه و غیرقانونی، با اتکا به توان ملی، استقلال سیاسی و ظرفیت‌های انسانی و علمی خود، مسیر پیشرفت و اقتدار را با استواری پیموده­ ایم و نشان داده­ ایم که محاصره اقتصادی و فشار سیاسی، نه ملت‌ها را به زانو درمی‌آورد و نه منجر به تسلیم آنها می­ شود و راه رسیدن به امنیتِ پایدار، گفت‌وگو، احترام متقابل و همکاری عادلانه میان کشورها است.

جمهوری اسلامی ایران، بر این باور است که زمان برتری‌جویی و سلطه پایان یافته است، علت دشمنی آمریکا با ما نیز در همین نکته است که نمی­ خواهد تجربه­ ای از یک کشور مستقل، بدون اتکا به قدرت­های سلطه­ گر، به دنیا معرفی شود. لذا ملت­ های دنیا به خوبی فهمیده­ اند که پرونده هسته­ ای و ادعاهای مختلف دشمنان ایران، بهانه­ ای بیش نیست.

عالیجنابان!

ما بر این باوریم که پارلمان‌ها، به عنوان صدای مردم، می‌توانند نقش کلیدی در تدوین سیاست‌های مردم‌محور ایفا کنند. اولا؛ پارلمان‌ها باید معماران صلح باشند، نه تماشاگران جنگ. نقش پارلمان‌ها تنها در تصویب قوانین داخلی خلاصه نمی‌شود؛ آنان مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارند تا مسیر سیاست خارجی و امنیتی دولت‌ها را به سمت کاهش تنش، تقویت گفت‌وگو و پیشگیری از درگیری هدایت کنند.

پارلمان‌ها باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کنند، جلسات علنی و شفاف برای بررسی تصمیمات امنیتی برگزار نمایند و مکانیسم‌های الزام‌آور برای پاسخگو ساختن دولت‌ها در قبال تعهدات­شان نسبت به حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و اصول انسانی ایجاد کنند. صلح محصول اراده و اقدام است، نه صرفا شعار. ثانیا، پارلمان‌ها باید از دولت‌ها جلوتر باشند نه دنباله‌رو دولت ها.

این کنفرانس، فرصتی بی‌نظیر برای پاسخ جمعی به چالش‌های جهانی فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران از ابتکار کنفرانس روسای پارلمان‌ها حمایت کامل می‌کند و اعلام می‌دارد که اعلامیه اسلام‌آباد، به عنوان الگویی برای ایجاد صلح، حکمرانی اخلاقی و توسعه پایدار، می‌تواند نقش پارلمان‌ها را در پیشبرد استراتژی‌های ملموس تثبیت کند.»

انتهای پیام/