به گزارش ایلنا، احسان عظیمی راد در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی معاونت نظارت مجلس، گفت: در این گزارش آمار دقیق و قابلتوجهی مطرح شده است. نخست اینکه سازمان برنامه و بودجه، که خود باید الگوی تحقق اجرای برنامه در سال اول باشد، متأسفانه تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد تحقق عملکرد داشته است. همچنین فرماندهی اقتصادی کشور که در اختیار سه نهاد یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است، وضعیت مطلوبی ندارد؛ بانک مرکزی تنها ۱۵ درصد، وزارت اقتصاد ۳۸ درصد و سازمان برنامه حدود ۵۰ درصد عملکرد داشتهاند که نشان میدهد عملکرد آنها قابل دفاع نیست.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: رشد عمده بخشهای کشور از جمله اقتصاد، نفت، حملونقل، صنعت و کشاورزی منفی است. از این رو ضرورت دارد که مجلس در حوزه نظارت فعالتر عمل کند تا در سال دوم اجرای برنامه شاهد تکرار چنین روند نزولی نباشیم.
وی در ادامه به فصول ۱۹ و ۲۰ برنامه هفتم توسعه که مربوط به دستگاههای آموزشی کشور است اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزش و پرورش، ساماندهی نیروی انسانی باید تعیینکننده آینده این بخش باشد لذا از رئیسجمهور انتظار داریم هرچه سریعتر نسبت به تعیینتکلیف وضعیت معلمان فعلی اقدام کند.
عظیمی راد با بیان اینکه در زمینه تأمین سرانههای فضای آموزشی هنوز به اهداف اصلی برنامه نرسیدهایم، افزود: در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای از نظر کمی پیشرفتهایی حاصل شده، اما از نظر کیفی همچنان فاصله زیادی با اهداف برنامه داریم.
نماینده مردم مشهد و کلات همچنین به وضعیت دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در جذب دانشجومعلم و اعضای هیئت علمی وضعیت مطلوبی وجود ندارد. در حوزه آموزش عالی و علوم، تحقیقات و فناوری نیز از نظر مرجعیت علمی شرایط خوبی نداریم؛ رتبه علمی ایران در حال حاضر ۱۷ است، در حالی که طبق برنامه باید به رتبه ۱۴ برسیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از وضعیت جذب و نگهداشت نخبگان اظهار کرد: جذب اعضای هیئت علمی و متقاضیان جدید برای این جایگاه با کاهش چشمگیر مواجه شده است. توجه به حوزههای پیشران طبق بند (ت) ماده ۹۹ بسیار مهم است و در این زمینه از معاونت علمی نیز قدردانی میکنیم که گامهای موثری برداشته است.
وی در پایان بر لزوم ارتقای بهرهوری در آموزش عالی تأکید کرد و گفت: در اصلاح آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی، ارتباط دانشگاه با صنعت، آمایش آموزش عالی و تقویت دانشگاههای علمیمهارتی، وزارت علوم برنامههای مناسبی در دست اجرا دارد.