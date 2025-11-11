زارعی در صحن مجلس:
تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر یارانهها و ارز ترجیحی است
یک عضو کمیسیون اقتصادی گفت:تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر بحث یارانهها و ارز ترجیحی است،:در حوزه کالاهای اساسی که امروز یکی از مهمترین مسائل کشور است، مشکل اصلی نبود نظارت بود. نه دولت نظارت کامل انجام داد، نه دستگاههای نظارتی و نه قوه قضائیه.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین زارعی، در جلسه علنی امروز مجلس(سهشنبه ۲۰ آبان) در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه گفت: ما احساس میکنیم در بحث ارز ترجیحی، برخی از مسائلی که میان مردم مطرح میشود نگرانیهایی ایجاد کرده که مبادا تصمیمی غیر از مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دولت اتخاذ شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر همین بحث یارانهها و ارز ترجیحی است، عنوان کرد: گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معیشتی مردم اقتضا میکند که اجازه ندهیم تصمیماتی اتخاذ شود که شوک اقتصادی ایجاد کرده و تبعات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
وی ادامه داد:در حوزه کالاهای اساسی که امروز یکی از مهمترین مسائل کشور است، مشکل اصلی نبود نظارت بود. نه دولت نظارت کامل انجام داد، نه دستگاههای نظارتی و نه قوه قضائیه.
این نماینده مجلس گفت:ما در صادرات با کماظهاری و در واردات با بیشاظهاری مواجهیم و این وضعیت کلاف سردرگمی ایجاد کرده که هیچیک از نهادهای مسئول بهدرستی در آن ورود نکردند. به جای پرداختن به حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد، دستگاههای نظارتی نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائیه نیز در این زمینه فعالتر عمل کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ایران نزدیک به ۷۰ سال سابقه برنامهریزی توسعه دارد اما همچنان در دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام مانده است.
وی افزود:کشور ما از معدود کشورهایی است که هنوز برنامههای پنجساله سنتی را تدوین و اجرا میکند، در حالی که بسیاری از کشورها این شیوه را کنار گذاشتهاند، زیرا در شرایط متغیر و پیچیده کنونی، پیشبینی پنجساله عملاً غیرقابل اتکا و برنامهریزی بلندمدت دشوار است.
زارعی افزود: درصد تحقق برنامههای توسعه گذشته، از جمله برنامه ششم و پنجم، هیچگاه به ۳۰ درصد نرسیده و اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، سرنوشت برنامه هفتم نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.