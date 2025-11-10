جوکار در صحن مجلس مطرح کرد؛
عدم تحقق ۴۸ درصد از احکام دستگاههای مرتبط با کمیسیون شوراها
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: نتایج ارزیابی عملکرد احکام حوزه شوراها و امور داخلی کشور در سال نخست نشان میدهد از مجموع ۶۴ حکم ارجاعی به این کمیسیون حدود ۲۰ درصد از احکام در مهلت مقرر قانونی انجام شدهاند؛ حدود ۴۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد میباشند؛ به این معنیکه گزارش عملکردی ارائه نشده یا کمیسیون، عملکرد دستگاههای مسئول را برای تحقق اهداف مورد نظرِ ناکافی دانسته است.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: نتایج ارزیابی عملکرد احکام حوزه شوراها و امور داخلی کشور در سال نخست حاکی از آن است که از مجموع ۶۴ حکم ارجاعی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، حدود ۲۰ درصد از احکام در مهلت مقرر قانونی انجام شدهاند؛ به این معنی که اقدامات اجرایی دستگاهها در خصوص احکام مذکور، در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیینشده در برنامه برای سال نخست صورت گرفته است. همچنین حدود ۳۲ درصد از احکام خارج از مهلت مقرر تحقق یافتند؛ در نهایت، حدود ۴۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد میباشند؛ به این معنیکه گزارش عملکردی ارائه نشده یا کمیسیون، عملکرد دستگاههای مسئول را برای تحقق اهداف مورد نظرِ قانونگذار در این دسته احکام، ناکافی ارزیابی کرد. متن کامل گزارش کمیسیون شوراها را اینجا بخوانید.