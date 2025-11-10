خبرگزاری کار ایران
باقری در صحن مجلس:

بخش خصوصی آمادگی حل بحث دیپلماسی اقتصادی را دارد، وزارت امور خارجه موانع را برطرف کند

نماینده مردم بناب در مجلس گفت: در بحث دیپلماسی اقتصادی، همگان به شما انتقاد دارند لذا درخواست می‌شود فعالیت بیشتری انجام دهید؛ بخش خصوصی آمادگی دارد بحث دیپلماسی اقتصادی را حل کند ولی ما موانعی داریم که نیاز است، وزارت امور خارجه آنها را برطرف کند.

به گزارش ایلنا، محمد باقری در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر اطلاعات، گفت: در یک سال اخیر در حوزه‌های بازدارندگی نمره ۲۰ گرفته‌ایم اما در حوزه امنیت سایبری و مردمی، توسعه پدافند غیرعامل،رفع خلع‌های اطلاعاتی و امنیتی، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزاتی نیروهای مسلح، آنگونه که مدنظر بوده اقدام نشده است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در حوزه دیپلماسی سیاسی به وزارت امور خارجه نمره ۲۰ داده می‌شود اما در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاید بتوان گفت که نمره پایینی دریافت می‌کنند.

وی خطاب به عراقچی، افزود: در بحث دیپلماسی اقتصادی، همگان به شما انتقاد دارند لذا درخواست می‌شود فعالیت بیشتری انجام دهید؛ بخش خصوصی آمادگی دارد بحث دیپلماسی اقتصادی را حل کند ولی ما موانعی داریم که نیاز است، وزارت امور خارجه آنها را برطرف کند.

باقری خطاب به رئیس مجلس، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به دولت نمره دهیم، جای تامل دارد؛ واقعیت آن است که نمره قابل قبول نیست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منطقه و تحریم ها، باید جمع‌بندی خوبی در مجلس صورت بگیرد تا پایان برنامه پیگیری شود. اکنون می‌توان از ۱۰۰ نمره به دولت ۳۰ داد که این به معنای گرفتن نمره ۷ از ۲۰ است؛ بر این اساس دولت عملاً تجدید و مردود می‌شود.

 

