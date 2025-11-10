به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت در اجرای برنامه هفتم بر اساس گزارش عملکرد شورای عالی راهبری از مجموع ۶۴ حکم مرتبط با حوزه کاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال اول، ۱۳ حکم را در مهلت مقرر انجام داده گفت: از این تعداد، ۲۰ حکم خارج از مهلت قانونی انجام شده اما ۳۱ حکم تا کنون انجام نشده است. از احکام اجرا نشده ۴ حکم مربوط به ارائه گزارش های تکلیفی از سوی دستگاه های اجرایی و ۳ حکم مربوط به تهیه و تدوین و تصویب مقررات است که تا کنون اقدامی در این راستا انجام نشده است.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات انجام نشده در حوزه کمیسیون امور داخلی کشور، گفت: عدم تشکیل اتحادیه شهرداری ها و اجرای ناقص احکام مربوط به آسیب های اجتماعی موضوع ماده ۸۵ از مهم ترین موارد فاقد عملکرد مطلوب است.

وی افزود: محور ارتقای امنیت عمومی و توان عملیاتی پلیس نیز از دیگر مسائلی است که بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم باید انجام می شد. همچنین اقدام لازم برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات های پلیس انجام نشده در حالی که برای دوربین های ثبت تخلف شهری اعتبار داده شده است. در محور آسیب پذیر نقاط حاشیه شهری نیز اقداماتی صورت گرفته که اما صرفا به برگزاری جلسات محدود شده و خروجی مؤثری نداشته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: روند پیشبرد امور برای توانمندسازی اجتماعی و تقویت مشارکت اجتماعی بسیار کُند و فاقد نتیجه اثربخش بوده است. در حوزه تاب آوری در برابر آسیب ها، رتبه بندی سالانه رایانیکی به دستگاه های اجرایی نیز تصویب نشده است.

