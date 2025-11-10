به گزارش ایلنا، سیدکریم معصومی خسروآبادی در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حوزه قضایی و حقوقی در سال نخست اجرای برنامه پرداخت و گفت: در خصوص کیفیت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه حقوقی و قضایی به تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استقرار سامانه ها به تفکیک اشاره می کنم.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه دفاتر تجاری مستند به بند ج ماده ۴ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: علیرغم اینکه قانون، مهلت راه اندازی آن را از ابتدای سال دوم برنامه ذکر کرده بود، این سامانه راه اندازی و خدمت رسانی می کند. اعلام برخط همه محکومیت های قطعی روی یک سامانه که متصل به قوه قضائیه است با همکاری وزارت ارتباطات انجام شده است.

وی افزود: همچنین دستورالعمل استفاده از تضامین بدل نوشته، آیین نامه آن تهیه شده و برای تصویب به قوه قضائیه داده شده است. آیین نامه اجرایی استفاده از فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی برای امورات قضایی به تأیید وزیر دادگستری رسیده و ابلاغ شده است.

معصومی ادامه داد: آیین نامه استعلام برخط گواهی انحصار وراثت با تأیید وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستورالعمل خیریه صلح نیز انجام شده و برای سامانه خودکاربری و آیین نامه تعیین خسارات در تصادفات راهنمایی و رانندگی نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

