جوانسازی و کوچک‌سازی دولت یک تکلیف است نه یک انتخاب

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید اذعان کرد جوانسازی و کوچک‌سازی دولت یک تکلیف است نه یک انتخاب لذا در این زمینه نباید دچار غفلت شویم؛ آقای رئیس جمهور، دروازه‌بان کوچک‌سازی اداری و بودجه‌ای دولت، معاونت‌های شما هستند که خودشان توسعه پست‌ها و تشکیلات را داده اند.

به گزارش ایلنا، عبدالحسین روح‌الامینی در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: گزارش ارائه شده را با امید و عقلانیت ولی واقع گرایانه نگاه می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه تشدید و توسعه سیاست خارجه منطقه‌ای از وزارت امور خارجه تشکر می‌کنیم. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تشریفات را با ۱۷ کشور اطراف را کم کنیم و دفاتر وزارت خارجه را اضافه کنیم تا اقتصاد منطقه شکوفا شود.

وی افزود: همچنین باید اختیارات استان‌ها افزوده شود و برای پیشگیری و دفع خدمات احتمالی آتی، سد دفاعی، اقتصادی و اجتماعی در مرزها ایجاد شود.

روح‌الامینی ادامه داد: از امیر خلبان نصیرزاده و همکارانشان در صنعت دفاعی قدردانی می‌کنیم که دست ما را در جنگ ۱۲ روزه پر کردند. البته سرریز صنایع دفاعی باید به صنایع دیگر کشور ریخته شود و به معیشت مردم گره بخورد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: در بحث امور عمومی باید در نظر داشت که کوچک‌سازی دولت، کاهش پرسنل و بودجه و اعتبارات کشور که ۹۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و موجب شده کشور منفجر شود، از تکالیف برنامه است، نه انتخاب ما. آقای پزشکیان در این زمینه شما را مسئول می‌دانیم زیرا دست ما به وزرا و معاونین دولت نمی‌رسد.

وی گفت: واقعیت‌هایی که همه ما می‌دانیم قابل قبول نیست. بر این اساس باید اذعان کرد جوانسازی و کوچک‌سازی دولت یک تکلیف است نه یک انتخاب لذا در این زمینه نباید دچار غفلت شویم؛ آقای رئیس جمهور، دروازه‌بان کوچک‌سازی اداری و بودجه‌ای دولت، معاونت‌های شما هستند که خودشان توسعه پست‌ها و تشکیلات را داده اند.

روح‌الامینی ادامه داد: در حوزه جوانگرایی نیاز است ادامه کارهای دولت شهید رئیسی پیگیری شود زیرا شرایط در این حوزه خوب نیست.

