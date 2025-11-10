به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: این جلسه مبارکی است، از چند جهت. اول اینکه در سال اول اجرای برنامه بسیاری از ضعف‌ها چه در متن برنامه و چه روند اجرا کشف می‌شود. از سوی دیگر در آستانه تصویب قانون بودجه هستیم، بنابراین می‌توان احکامی در برنامه که بار مالی دارد را در بودجه سالیانه ببینیم.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما تجاربی هم چه تلخ و چه شیرین از سر گذراندیم کما اینکه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و اسراییل که در آن رئیس جمهور امریکا به صراحت به حمایت از نایب نامشروعش در منطقه اعتراف کرد.

وی یادآور شد: در پی گزارش‌های ارائه شده در دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین میزان موفقیت مربوط به بخش دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی بوده است.

قشقاوی خاطرنشان کرد: ما در این شرایط همانطور که اصلاح بودجه را داشتیم باید به سرعت به فکر اصلاح قانون برنامه باشیم، به طور مثال اگر ابهامی در احکام آن وجود دارد باید شفاف‌سازی و قابل سنجه شود و اگر ضعفی در گزارش دهی وجود دارد، مکانیزم آن مشخص شود. از سوی دیگر اگر ناهماهنگی بین دستگاهی وجود دارد آن را حل کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد احکام قانون برنامه اعتبارات می‌خواهد که مجلس باید حل کند، ضمن اینکه لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر، تشدید مجازات همکارای کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم، طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس، لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه و حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شده است که باید کمی شوند. ما باید از زنگ انشاء به سمت زنگ ریاضی حرکت کنیم.

