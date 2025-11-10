خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مومنی در صحن مجلس مطرح کرد؛

انسداد ۲۱۰ کیلومتر مرز و خروج بیش از یک و نیم میلیون تبعه خارجی از کشور

انسداد ۲۱۰ کیلومتر مرز و خروج بیش از یک و نیم میلیون تبعه خارجی از کشور
کد خبر : 1712258
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور،گفت: انتخابات تمام الکترونیک براساس زمانبندی برنامه هفتم در حال انجام است و ۱۴ واگن تا پایان سال تأمین و به شهرهای مربوطه واگذار خواهد شد و همچنین انسداد ۲۱۰ کیلومتر مرز و خروج بیش از یک و نیم میلیون تبعه خارجی از کشور در سال جاری انجام شده است.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون)، گفت: توجه به انسداد مرز از اولویت های وزارت کشور، برنامه این وزارتخانه و برنامه هفتم پیشرفت است که اعتبارات آن به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شد و با هم هماهنگ هستیم و با هماهنگی هم کار در حال انجام است و از مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور بازدیدی داشتم و در مجموع تاکنون ۲۱۰ کیلومتر به صورت یکپارچه انسداد مرز انجام شده البته برخی از سازه ها ساخته و آماده شده، البته انسداد باید شامل انسداد فیزیکی، الکترونیکی و راهداری باشد و این موارد نیز در حال پیگیری است.

وزیر کشور ادامه داد: از زمانبندی براساس اعتبارات عقب نیستیم و خوشبختانه در جاهایی که انسداد صورت گرفت به حداقل ممکن رسید و این انسداد باید به صورت یکپارچه باشد تا اثر نهایی خود را بگذارد البته در مورد امنیت مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و امنیت عمومی در مرزهای کشور تاثیرگذار بود.

مومنی یادآور شد: با تلاش تمامی دستگاه های امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و فراجا خوشبختانه شاخص های امنیتی ما در اکثر موارد چه در کل کشور، شمالغرب و شرق کشور نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجه ای داشته است و امنیت پایداری را در کشور داریم و این به معنای وجود هیچگونه ناامنی در کشور نیست بلکه منظور نسبت به سال گذشته است و یک مورد ناامنی نیز در کشور زیاد بوده و باید با همکاری و تلاش همه شبکه امنیتی که شایسته ملت ایران است را در کشور ایجاد کنیم و در این راستا، حدود ۵۰ هزار دوربین نظارتی نیز آماده و تحویل شده که به ارتقای ضریب امنیت شهری کمک کرده است.

وی با اشاره به ساماندهی اتباع خارجی، افزود: در زمینه مدیریت اتباع خارجی، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدامات کشور با هماهنگی مجلس و دستگاه‌های اجرایی انجام شد و وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر نهادها این طرح را با رعایت اصول انسانی و بین‌المللی اجرا کرد؛ ما همواره با همسایگان خود اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی داریم و سالیان سال در کنار یکدیگر زندگی کرده‌ایم اما ظرفیت کشور برای میزبانی گسترده اتباع خارجی محدود است.

وزیر کشور یادآور شد: تا این لحظه و تنها در سال جاری، حدود یک‌میلیون و چهارصد تا یک‌میلیون و پانصد هزار نفر از اتباع خارجی از کشور خارج شده‌اند که نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها داوطلبانه و خودمعرف بوده‌اند و در این فرآیند، برای موارد خاص مانند دانش‌آموزان اتباع تمهیداتی اندیشیده شد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز نماند و ثبت‌نام این دانش‌آموزان با اخذ تعهد انجام شد تا پس از پایان سال تحصیلی به‌صورت قانونی به کشور خود بازگردند.

مومنی ادامه داد: این اقدام بزرگ با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در مرزها و تحویل رسمی اتباع انجام شد و یکی از موفق‌ترین طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: در حوزه انتخابات نیز، دو تحول مهم در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و نخست، اجرای انتخابات تناسبی که نمایندگان در جریان آن هستند و دوم، اجرای انتخابات تمام‌الکترونیک که نقطه‌عطفی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و خوشبختانه طبق زمان‌بندی، از برنامه عقب نیستیم. اگر مشکل خاصی پیش نیاید، ان‌شاءالله انتخابات آتی به‌صورت کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ از مرحله احراز هویت رأی‌دهندگان تا اخذ رأی و شمارش آراء.

مومنی ادامه داد: با شورای نگهبان هماهنگی‌های لازم انجام شده و تا این مرحله نیز شورا همراهی کامل داشته است و در صورت تأیید نهایی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ اجرای این طرح، موجب افزایش سرعت، دقت و اعتماد عمومی به صحت انتخابات خواهد شد و از تمامی دست‌اندرکاران و کمیسیون شوراها و امنیت ملی، و همچنین از ریاست مجلس شورای اسلامی صمیمانه سپاسگزارم.

وزیر کشور با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل شهری و پروژه‌های زیست‌محیطی، گفت: در حوزه حمل‌و نقل شهری، برنامه‌ای ویژه تدوین و در حال اجراست و تاکنون ۲۴۶ دستگاه اتوبوس برقی تأمین و تحویل شده است و ۵۰ دستگاه تاکسی برقی نیز بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده و به‌تدریج در حال ورود به ناوگان حمل‌ونقل است، همچنین ۲۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در برنامه جایگزینی قرار دارد و در زمینه توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی شهری، خرید واگن‌ها در دستور کار است و دو رام مترو شامل ۱۴ واگن تا پایان سال تأمین و به شهرهای مربوطه واگذار خواهد شد.

مومنی با اشاره به مدیریت پسماند یادآور شد: در بخش مدیریت پسماند، اقدام بسیار مهمی صورت گرفته است و طرح استفاده از بخشی از پسماند به‌عنوان سوخت کارخانه‌های سیمان اجرا شده است و این طرح به‌صورت پایلوت در کرمانشاه پیاده‌سازی و موفقیت‌آمیز بوده و هم‌اکنون به‌عنوان الگو در حال گسترش است. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماند شهری قابلیت تبدیل به انرژی دارد که کمک قابل‌توجهی به تأمین سوخت صنعتی کشور خواهد کرد و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با ۱۸ کارخانه سیمان امضا شده و اجرای آن آغاز شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی، ادامه داد: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد و این خدمت هم‌اکنون به‌صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود. با وجود دشواری‌های انتقال این وظیفه، خوشبختانه فرآیند جدید با موفقیت آغاز شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ