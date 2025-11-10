۲۷ هزار تن گوشت قرمز تنظیم بازار امسال وارد کشور شد

به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارتخانه با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: از 27 هزار و 500 تن گوشت قرمز وارداتی در 6 ماهه نخست امسال، 18 هزار و 100 تن گوشت گوساله و 9400 تن گوشت گوسفندی است.

مجید حسنی‌مقدم ادامه داد: از 18 هزار و 100 تن گوشت گوساله وارداتی تنظیم بازاری، 13 هزار و 400 تن به صورت منجمد و 4700 تن گوشت گرم بوده است.

وی اظهار داشت: از 9400 تن گوشت گوسفندی وارداتی نیز، 4400 تن منجمد و 5 هزار تن به صورت گرم می‌باشد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی ضمن بررسی و مقایسه فرایند واردات گوشت قرمز در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته، تصریح کرد: واردات گوشت قرمز در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 20 درصد افزایش، سال 1400 نزدیک به 66 درصد افزایش، سال 1401 نزدیک به 22 درصد افزایش، سال 1402 حدود 16 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال 1403یک‌سوم شده است.

وی خاطرنشان کرد که در 6 ماهه نخست سال 1403 حدود 127 هزار تن گوشت قرمز تنظیم بازاری وارد کشور و سپس در شبکه رسمی و تحت نظارت توزیع شد.

حسنی‌مقدم در همین حال میزان واردات گوشت قرمز در 6 ماهه نخست سال را از سال 1399 تا 1402 به ترتیب 22 هزار تن، 9400 تن، 21 هزار تن و 32 هزار تن عنوان کرد و گفت: واردات گوشت قرمز در 6 ماهه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته به استثنای سال 1403 تفاوت معنادار چندانی نداشته است.

وی درباره واردات دام زنده نیز اذعان داشت: در 6 ماهه نخست سال 1404 اجازه واردات 22 هزار تن وزن دام زنده اعم از پای کشتار و پای پروار برای فعال‌سازی واحدهای پرواربندی غیرفعال در کشور داده شده که به طور مستمر در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی درباره فراز و نشیب‌های مربوط به ارزهای تعلق گرفته به واردات گوشت قرمز در 6 ماهه نخست سال1404 توضیح داد: گوشت گرم تا پایان سال 1403 با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد و از ابتدای سال 1404 پس از مذاکرات میان وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با اتخاذ تصمیمات جدید، در نهایت مقرر شد که گوشت قرمز گرم وارداتی تا 13 خرداد به طور کامل با ارز ترجیحی، از 14 خرداد تا 20 تیر ماه نیز با ارز ترکیبی (۸۰ درصد ارز ترجیحی و 20 درصد ارز مرکز مبادله طلا و ارز) و از ۲۱ تیر ماه با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز مرکز مبادله صورت گیرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد از تیر ماه امسال به بعد کل گوشت قرمز مورد نیاز کشور با ارز مبادله‌ای وارد کشور شود.

حسنی‌مقدم گفت: روند این تصمیم‌گیری‌ها موجب شد وقفه در واردات گوشت قرمز صورت گیرد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش واردات روبرو شویم.

وی درباره چگونگی توزیع سراسری گوشت‌های وارداتی تنظیم بازار نیز بیان داشت: تا زمانی که گوشت گرم توسط واردکنندگان با ارز ترجیحی وارد می‌شد، بر اساس یک فرایند تعریف شده در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار می‌گرفت و این شرکت در قالب یک تفاهم‌نامه و دستورالعملی آن را در اختیار انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور قرار می‌داد و این انجمن، گوشت وارداتی را با اولویت میادین میوه و تره‌بار و سپس در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کرد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز از 21 تیرماه امسال، فرایند به گونه‌ای شده که گوشت وارداتی باید در سامانه هوشمند شرکت پشتیبانی امور دام کشور ثبت شود و قیمت آن بر اساس آنالیز انجمن ذی‌ربط تعیین و پس از تایید قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در سطح فروشگاه‌های سراسر کشور که مجاز به عرضه اقلام پروتئینی هستند، توزیع شود.