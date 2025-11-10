عراقچی در صحن مجلس:
بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده است
وزیر خارجه گفت: از ابتدای دولت چهاردهم با چند موج از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت و جهان اسلام مواجه بودهایم: از ترور شهید اسماعیل هنیه در روز پس از تحلیف ریاست جمهوری تا ترور شهید سید حسن نصرالله، رهبر پرافتخار حزبالله؛ از جنایات علیه مردم مظلوم لبنان و سوریه و یمن و فلسطین تا حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و نهایتا حمله به سران حماس در قطر. در این شرایط، بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در جلسه علنی امروز ( در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت:از فرصتی که در اختیار اینجانب، برای ارائه گزارشی در مورد اهم اقدامات در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم قرار گرفته سپاسگزاری می نمایم.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است؛ مسیر امنیتمحور: شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع، و دیپلماسی مقاومت.مسیر اقتصادی و توسعه محور: شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی.مسیر تولید نفوذ و قدرت: شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلاف سازی، و تعامل با قدرتهای نوظهور. مسیر جریانساز و اندیشهمحور: شامل دیپلماسی اندیشکدهای، دیپلماسی عمومی و رسانهای
وی ادامه داد: در این چارچوب، به اقدامات صورت گرفته در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم به صورت فشرده اشاره می شود: بند ۱ ماده ۱۰۰ قانون: تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام؛ همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند از ابتدای دولت چهاردهم با چند موج از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت و جهان اسلام مواجه بودهایم: از ترور شهید اسماعیل هنیه در روز پس از تحلیف ریاست جمهوری تا ترور شهید سید حسن نصرالله، رهبر پرافتخار حزبالله؛ از جنایات علیه مردم مظلوم لبنان و سوریه و یمن و فلسطین تا حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و نهایتا حمله به سران حماس در قطر. در این شرایط، بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است.
عراقچی خاطرنشان کرد: چند دور سفرهای منطقهای اینجانب، از جمله سفرهای اینجانب به دمشق و بیروت در اوج درگیری ها، حضور قوی هیأتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی، ملاقاتها، گفتگوهای تلفنی و نامههای اینجانب و همکارانم به همتایان، دبیرانکل سازمانهای منطقهای و بینالمللی، با همین هدف صورت گرفته است. در همین راستا، فعالسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای منطقهای و بینالمللی بهویژه سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای مورد تأکید ویژه قرار گرفت.
وی افزود: به درخواست ما سه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برای بررسی موضوعات فلسطین، لبنان و ایران تشکیل شده است که در این فاصله کوتاه بی سابقه می باشد. همچنین در فرصتهای دوجانبه و چندجانبه رسمی و از طریق دیپلماسی عمومی و رسانهای برای راهاندازی یا حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک در جهت اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد.
وزیر امورخارجه ادامه داد: بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی و افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی ،این تکلیف نیز همچون تکلیف قبلی، از وظایف و ماموریت های کلیدی وزارت امور خارجه است. اقدامات در این زمینه در ابعاد مختلف بهویژه در ابعاد سیاسی و حقوقی بینالمللی دنبال شده است.
عراچقی افزود: در این رابطه می توان به موارد زیر در طول یک سال گذشته اشاره کرد؛ دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمههای بینالمللی از جمله در موضوعات حقوق بشری؛ تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامات و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان با استفاده از امکانات حقوقی و بینالمللی؛ ایفای نقش فعالانه در چهارچوب سازمانهای منطقهای و بینالمللی چه در چهارچوب سازمان ملل و چه در نهادهایی همچون سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس؛ طراحی و پیگیری اقدامات در سطوح دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی برای مقابله با اقدامات قهری و تحریمهای یکجانبه؛ و از همه مهم تر دیپلماسی فعال در جهت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و اجماعسازی در سطح بینالمللی علیه این تجاوز، که منجر به محکومیت آن از سوی بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد؛ در کنار پیشبرد همهجانبه سیاست حسن همسایگی؛ روابط مستحکم با روسیه و چین؛ رایزنیهای مستمر با کشورهای همسو بهویژه در میان همسایگان و قدرتهای نوظهور؛ حمایت از مردم فلسطین و لبنان و جنبشهای مقاومت در عرصههای منطقهای و بینالمللی؛ گسترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیتهای دیگر مناطق، و بالاخره دیپلماسی فعال در سازمان ملل در موضوع موسوم به سازوکار ماشه که منجر به ایجاد شکاف در شورای امنیت با اعلام مواضع قاطع چین و روسیه و حمایت 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، روسیه و چین علیه سازوکار ماشه، و عدم پذیرش اعاده قطعنامه های گذشته شورای امنیت شد.