روایت دادستان تهران از رذالت یک پزشکنمای متخلف
دادستان تهران از صدور دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده کثیرالشاکی جرایم پزشکی که با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیکهای بدون مجوز، باعث فوت یکی از مراجعهکنندگان و ایراد آسیب بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بودند خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران امروز دوشنبه (۱۹ آبان) در نشست شورایعالی قوه قضاییه، از صدور دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده کثیرالشاکی جرایم پزشکی که با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیکهای بدون مجوز، باعث فوت یکی از مراجعهکنندگان و ایراد آسیب بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بودند خبر داد و گفت: یکی از کیفرخواستهای صادره به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه کیفری دو تهران ارسال شده است.
وی افزود: این پرونده در مجموع ۷ متهم و ۲۷ شاکی دارد و متهم اصلی آن پزشکی است که قبلاً در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود، اما پس از تاسیس کلینیک فاقد مجوز با سوء استفاده از مُهر و امضای یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدداً شروع به فعالیت کرده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجبات فوت یک خانم جوان را فراهم آورده و برای فرار از مجازات نیز به همدستانش دستور داده بود جسد متوفی را آتش بزنند.
دادستان تهران گفت: پس از تشکیل پرونده، شکات دیگری نیز به دادسرا مراجعه و ثبت شکایت نمودند و در نتیجه ختم رسیدگیهای مقدماتی، برای این پزشک متخلف در یکی از کیفرخواستهای صادره با عنوان اتهامی مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز و در کیفرخواستی دیگر با عناوین مشارکت در قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت موازین فنی در ماه حرام و همچنین معاونت در جنایت بر میت از طریق آتش زدن جسد متوفی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از طریق به کارگیری ژل غیر استاندارد در خصوص ۱۹ شاکی و سوءاستفاده و جعل مُهر و امضای یک پزشک متخصص، درخواست مجازات شده است؛ ممانعت از پلمپ کلینیک غیرمجاز، مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز، از دیگر عناوین اتهامی متهمان این پرونده است.