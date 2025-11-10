پیام تسلیت امیر سرلشکر حاتمی در پی درگذشت همسر شهید ولی الله فلاحی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش در این پیام آمده است: شهید سرلشکر ولی الله فلاحی، فرمانده محبوب امام، احیاگر ارتش و استاد بی نظیر طراحان نبرد و دفاع مقدس بود. بازآفرینی نقش ارتش به عنوان ساختار منظم دفاعی کشور، مناظرات روشنگرانه با جریان‌های سیاسی و التقاطی ماه‌های نخست انقلاب اسلامی، طراحی رهنامه دفاعی ارتش و نظام اسلامی از یادگارهای ارزنده شهید سرلشکر فلاحی است.

شهید فلاحی در دشوارترین شرایط کشور فرماندهی نیروی زمینی ارتش را پذیرفت و توانست ارتش مستحکم و انقلابی را برای حفظ امنیت ملی بنا کند. حماسه‌های آزادسازی ایلام و مقابله با غائله ضد انقلاب در کردستان، گنبد و ترکمن صحرا، بخشی از افتخارات فرماندهی بود که ایثارگرانه مسیر خدمت را برگزیده بود.

بازآرایی خطوط دفاعی کشور، تحمیل نخستین شکست ها به دشمن بعثی و اجرای عملیات‌های شکوهمند دفاع از خرمشهر، کمان 99، مروارید و دهها عملیات حیرت انگیز توسط نیروهای مختلف ارتش تحت هدایت این نابغه جنگ در تاریخ دفاع مقدس جاودانه شد. عملیات سوسنگرد، این فرمانده ولایی را در قامت مشاور حضرت امام، یار رهبر معظم انقلاب و همسنگر شهید چمران به جبهه انقلاب معرفی کرد و عملیات ظفرمند ثامن الائمه خاطر همگان را آسوده کرد که هیچ دشمنی را یارای حضور در خاک ایران و تهدید ملت بزرگ و تمامیت ارضی کشور نیست.

شهیدسرلشکر فلاحی که به تدبیر امام راحل، برای مدتی از اختیارات فرماندهی کل قوا برخوردار بود، توانست در شرایط نبرد و تهدید، انسجام و اقتدار دفاعی کشور را برقرار کند و مهر بطلانی به اندیشه شوم دشمنان، کسانی که ایران را پاره پاره می‌خواستند، بزند.

اما همسفر صدیق شهید، بانوی گرامی مرحومه شهین دخت مجیدیان در این مسیر پرفراز و نشیب، تکیه گاه مستحکمی برای آن فرمانده شجاع ارتش اسلام و نمونه بارز یک همسر انقلابی و ولایی بود که شهید فلاحی در پرتو ایثار این بانوی کم نظیر توانست خود را وقف ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی کند.

اینجانب به نمایندگی از آحاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام انقلاب اسلامی بویژه شهید سرلشکر فلاحی، درگذشت همسر مکرمه ایشان را در ایام شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت عرض کرده، علو درجات آن مرحومه را از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.

انتهای پیام/