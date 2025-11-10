معاون هماهنگ کننده ارتش در جمع خبرنگاران:
ارتقای توان دفاعی از اولویتهای ارتش است
امیر دریادار سیاری گفت: ارتقای توان ارتش در تمام ابعاد زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و فضای سایبر از اولویتهای ماست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه همایش بینالمللی طب رزم کشورهای عضو پیمان شانگهای، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامههای ارتش ایران اسلامی برای ارتقای توان هوایی خود اظهار کرد: پس از دفاع مقدس، همواره به دنبال ارتقای توان دفاعی خود بودهایم. تهدیدات بهطور مداوم در حال تغییر و تحول هستند و ما باید برای مقابله با آنها آمادگی داشته باشیم. ارتقای توان دفاعی ارتش در تمام ابعاد زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و فضای سایبر از اولویتهای ماست.
وی با اشاره به جنگ 12 روزه اخیر و درسآموختههای آن بیان کرد: همانطور که از بحران کرونا درس گرفتیم، از این جنگ نیز آموختههایی داریم که به ارتقای توان رزم نیروهای مسلح کمک خواهد کرد.
آمادگی امروز ارتش در سطح بسیار خوبی است و ما همچنان به دنبال تقویت و ارتقای توان دفاعی خود خواهیم بود تا در مواجهه با تهدیدات آینده، آمادگی کامل داشته باشیم.
امیر دریادار سیاری با بیان اینکه کشورهای عضو پیمان شانگهای هرکدام دارای توان رزم مناسب برای دفاع از تمامیت ارضی خود هستند، گفت: این همایش فرصتی برای کشورهای عضو پیمان شانگهای است تا تجربیات و امکانات خود در زمینه طب رزم و بهداشت و درمان را به اشتراک بگذارند و از این طریق به ارتقای توانمندیهای دفاعی خود کمک کنند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران که به تازگی به عضویت رسمی پیمان شانگهای درآمده است، توانسته است با میزبانی این همایش جایگاه خود را در این سازمان بینالمللی تقویت کند. این رویداد علاوه بر اینکه برای ما مفید است، فرصتی برای بهرهبرداری از تجربیات سایر کشورها نیز فراهم میکند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاتمه به همکاریهای ایران در همایشهای بینالمللی در حوزه امنیت دریایی و خطوط تجاری اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری توان دریایی خود در برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند نقش مهمی ایفا کرده است.