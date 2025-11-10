خبرگزاری کار ایران
با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد؛

دیدار وزیر امور خارجه با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در سازمان انرژی اتمی، با مدیران ارشد این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، در نشستی با جمعی از مدیران ارشد این سازمان گفت و گو کرد.

در این نشست، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از تازه‌ترین وضعیت، برنامه‌ها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور ارایه داد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه دستاوردهای نوین این صنعت، راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخش‌های تخصصی قرار گرفت.

