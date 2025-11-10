به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، در نشستی با جمعی از مدیران ارشد این سازمان گفت و گو کرد.

در این نشست، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از تازه‌ترین وضعیت، برنامه‌ها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور ارایه داد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه دستاوردهای نوین این صنعت، راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخش‌های تخصصی قرار گرفت.

