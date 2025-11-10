مسیر ارتقای کیفی پدافند هوایی با قدرت ادامه یابد

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همراهی جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، از سایت‌ها و مواضع پدافندی منطقه جنوب شهید بوشهریان بازدید کردند.

سردار وحیدی در این بازدید ضمن حضور در مواضع عملیاتی، از آخرین وضعیت سامانه‌های پدافندی، شبکه‌های راداری و مرکز فرماندهی منطقه بازدید و در جریان اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای آمادگی رزمی و افزایش پایداری شبکه دفاع هوایی کشور قرار گرفت.

سردار وحیدی در جمع کارکنان پایور و وظیفه پدافند هوایی جنوب، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه، هوشیاری و روحیه انقلابی نیروهای این یگان، اظهار کرد: پدافند هوایی کشور در خط مقدم صیانت از آسمان ایران اسلامی ایستاده و با اتکا به ایمان، تخصص و خودباوری جوانان متعهد این سرزمین، امروز به یکی از بازوهای قدرتمند و مطمئن نظام دفاعی کشور تبدیل شده است.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت تقویت مستمر توان بازدارندگی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، توسعه و پیشرفت بدون نقش‌آفرینی جوانان ممکن نیست. نیروی پدافند هوایی با تربیت نسل جدیدی از متخصصان، مهندسان و فرماندهان خلاق، توانسته است تحولی عمیق در ساختار دفاعی کشور ایجاد کند و در حوزه فناوری‌های نوین دفاعی، گام‌هایی بزرگ و ماندگار بردارد.

وی در پایان این بازدید، سطح آمادگی و روحیه کارکنان منطقه پدافند هوایی شهید بوشهریان را درخور تقدیر و شایسته نیروهای مخلص ارتش جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و از فرماندهان خواست تا مسیر ارتقای کیفی و فناوری محور در حوزه پدافند هوایی با قدرت ادامه یابد.