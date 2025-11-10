خبرگزاری کار ایران
English العربیه
جمع‌بندی اشکالات اجرای برنامه هفتم تا پایان آبان ارائه می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی از اشکالات در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، گفت: امروز جلسه نخست نظارتی مجلس درباره عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال اول برگزار شد و این جلسات تا فردا عصر ادامه داد و حتما در این زمینه با مردم صحبت خواهم کرد. این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چرا که در دوره‌های گذشته معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد. در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کند.

وی افزود: ذی نفع نهایی برنامه هفتم مردم هستند. امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس شود. از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.

