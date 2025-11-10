خبرگزاری کار ایران
پزشکیان در چهل و چهارمین جلسه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان:

تمامی کمبودها و نارسایی‌ها را می‌توان با مشارکت مردم به‌ویژه جوانان برطرف کرد

کد خبر : 1712141
رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان گفت: تمامی کمبودها و نارسایی‌ها را می‌توان با مشارکت مردم و به‌ویژه با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند، بنابراین لازم است ساختار و شیوه‌نامه عملیاتی اهداف طرح‌هایی که در جلسه امروز ارائه شد، بر این اساس بازنگری شوند.

به گزارش ایلنا، چهل و چهارمین جلسه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

محور اصلی این جلسه، بررسی و تصویب ۴ دستور مهم شامل «دستورالعمل مجلس مشورتی جوانان»، «طرح دستیاران جوان دولت وفاق ملی»، «آیین‌نامه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی نوجوانان و جوانان» و «طرح خدمات اجتماعی سمن‌های جوانان محلات» بود.

در این جلسه، رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار و اهداف طرح‌های مطرح‌شده اظهارکرد: بررسی اهداف و وظایف این طرح‌ها، نشان می‌دهد که نیازمند بازنگری و تعیین ساختار دقیق هستند، چرا که مباحث نظری با عرصه عمل تفاوت دارد. باید به دنبال تغییر رفتار و اثرگذاری واقعی در نوجوانان و جوانان باشیم و لذا ضرورت دارد، مأموریت‌های کارگروه‌ها در حوزه نوجوانان و جوانان به‌صورت پایدار و مداوم دنبال شود.

پزشکیان تشکیل کارگروه‌های متنوع در ساختار شورای‌عالی نوجوانان و جوانان با حضور و مشارکت جامعه هدف، یعنی نوجوانان و جوانان در زمینه‌های فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و امثال آن را ضروری دانست و افزود: با توجه به طرح‌های ارائه‌شده، لازم است هر یک از این کارگروه‌ها، دارای چارچوب مشخص، زیرگروه‌های تخصصی و قابلیت اجرا در تمام سطوح کشور از استانداری تا فرمانداری و بخشداری را داشته باشند.

رئیس جمهور با تأکید بر بهره‌گیری از افراد نخبه و الگو در ساختارهای مرتبط با شورای‌عالی نوجوانان و جوانان تصریح کرد: اگر در هر حوزه، افرادی الگو و نمونه انتخاب شوند، به‌تدریج مفاهیمی همچون صداقت، راستی، احساس عِرق ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان نهادینه خواهد شد. انتظار دارم در مدت یک ماه، این ساختارها و گروه‌های مرتبط عملیاتی شوند و در سفرهای استانی، استانداران در این رابطه گزارش کار ارائه دهند.

پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت مردم‌سپاری امور افزود: تمامی کمبودها و نارسایی‌ها را می‌توان با مشارکت مردم، به‌ویژه جوانان، برطرف کرد. هر کاری را می‌توان با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند، بنابراین لازم است ساختار طرح‌هایی که امروز ارائه شد و شیوه‌نامه عملیاتی اهداف آنها، مورد بازنگری قرار گیرد و هفته آینده پس از جمع‌بندی نهایی، برای تصمیم‌گیری ارائه شوند.

در این جلسه، وزیر ورزش و جوانان، فعالیت در حوزه نوجوانان و جوانان را چندوجهی برشمرد و اظهار داشت: برای رشد، شکوفایی و اثرگذاری این قشر از جامعه باید میدان را برای سمن‌ها باز کنیم. تلاش ما این است که با اقدامات ساختارمند و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، زمینه حضور فعال جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز ضمن تشریح روند تدوین طرح‌ها و دستورالعمل‌ها اظهار کرد: برای تهیه و تنظیم این طرح‌ها حدود ۱۴ ماه کار گروهی انجام شده است. با این حال، نظام بروکراتیکی که در ساختار اداری کشور وجود دارد، روند توسعه و شکوفایی خلاقیت را کُند می‌کند. اگر به جوانان و نوجوانان اعتماد کنیم، یقیناً وضعیت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد و آنان می‌توانند در دولت وفاق ملی نقشی مؤثر در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کنند.

