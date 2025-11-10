عبداللهی در صحن علنی:
عدالت در اجرای برنامه هفتم باید بهصورت متوازن در همه استانها دیده شود
نماینده مردم اهر و هریس در صحن علنی مجلس با قدردانی از رئیس مجلس و دولت برای اجرای ارزیابی برنامه هفتم گفت: عدالت اقتصادی باید بهعنوان شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دولت مورد توجه قرار گیرد تا توسعه متوازن در همه مناطق کشور محقق شود.
به گزارش ایلنا، بیتالله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از رئیس مجلس گفت: از ریاست محترم مجلس تشکر میکنم؛ این برنامه ارزیابی بسیار ارزندهای است که در مجلس دنبال میشود. وی افزود: هم در کمیسیونها و هم در صحن مجلس تلاشهای ارزشمندی صورت گرفت و لازم است از آقای دکتر قالیباف، رؤسای کمیسیونها و همچنین دولت محترم قدردانی شود تا مردم نیز به این روند ارزیابی امیدوار شوند.
وی ادامه داد: برنامهای که امروز به نام برنامه هفتم مطرح است، در حال ارزیابی است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: دولت محترم در این برنامه مصوباتی درباره پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با نرخ رشد ۸ درصد پیشبینی کرده است، اما واژه عدالت مفهومی کلی است و ایکاش در این ارزیابی، شاخص عدالت بهصورت دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در کدام بخشها عدالت محقق شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تأکید کرد: تحقق عدالت برای کشور بسیار ارزشمند است، زیرا موجب توسعه متوازن میشود و نباید تنها برخی استانها برخوردار شوند؛ بلکه همه مناطق کشور باید از پیشرفت و امکانات برخوردار شوند.
عبداللهی گفت: در برنامه هفتم موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها مطرح شده، اما متأسفانه چنین ثباتی در عمل محقق نشده است.
وی افزود: قیمتها نهتنها ثابت نمانده بلکه روزبهروز افزایش یافته است و مردم بیش از هر گزارش عددی یا آماری، به دنبال مشاهده ثبات قیمتها در زندگی خود هستند.
عبداللهی ادامه داد: در خصوص نقدینگی نیز قرار بود برنامه بتواند این شاخص را کنترل کند، اما متأسفانه شاهد رشد نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطهبهنقطه افزایش یافته و به بالای ۳۶.۸ درصد رسیده است.
این نماینده مردم تصریح کرد: در موضوع نرخ ارز نیز علیرغم تأکیدات فراوان در برنامه، شاهد افزایش مداوم قیمت ارز هستیم.
عبداللهی افزود: قیمت ارز تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانوادهها اثرگذار است.
وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی گفت: در این حوزه نیز لازم است اقدامات اجرایی مؤثرتری از سوی دولت صورت گیرد.