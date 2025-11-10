خبرگزاری کار ایران
حاجی‌دلیگانی در صحن علنی:

جلسه بررسی برنامه هفتم باید نتیجه ملموس برای مردم داشته باشد

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از رویکردهای غیرعملی در اجرای برنامه هفتم گفت: این جلسه باید خروجی ملموس برای مردم داشته باشد و مدیران کشور با اراده و شجاعت به جای سخنرانی، وارد عمل شوند.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور سخنان خوبی بیان کردند، اما لازم است در پایان این جلسه، نتیجه و نقشه‌ای ملموس برای مردم حاصل شود تا احساس نکنند این نشست‌ها صرفاً تشریفاتی است.

وی افزود: این جلسه می‌تواند نتیجه‌محور باشد، به شرط آنکه اراده‌ای برای عمل وجود داشته باشد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: برخی از سخنان مطرح‌شده از سوی وزرا یا مسئولان صرفاً در حد حرف باقی مانده است، در حالی که کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و تنها نیازمند مدیریت کارآمد است.

وی تأکید کرد: برخی می‌گویند نمی‌توان زمین‌های دولتی را واگذار کرد؛ این سخنان پذیرفتنی نیست. در حالی‌که بسیاری از مردم خانه و درآمدی ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، باید با استفاده از زمین‌های موجود برای ساخت مسکن اقدام کرد.

حاجی دلیگانی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای وزیر، باید به‌صورت اساسی به موضوع مسکن ورود کنید. این همه زمین و نعمت الهی وجود دارد، اما استفاده نمی‌شود. بنیاد مسکن باید در ساخت مسکن برای مردم فعال‌تر عمل کند و به جای گفتار، اقدام مؤثر انجام دهد تا مردم نتیجه آن را در زندگی خود ببینند.

وی با اشاره به اهمیت مهار تورم ادامه داد: ماده ۷ قانون، مهم‌ترین بخش آن است و به موضوع نرخ تورم و گرانی مربوط می‌شود. چرا نظارت لازم به‌موقع اعمال نشده است؟ چرا باید در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود می‌برند و پول بیت‌المال به جیب آنان می‌رود؟

این نماینده گفت: باید از سخنرانی فراتر برویم و با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل برویم. همه مشکلات کشور قابل حل است، به شرط آنکه مدیران اراده کنند و شخصاً در میدان حضور یابند.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید با تصمیم و حضور میدانی خود مشکلات را حل کنند. اگر بخواهند، می‌توانند. تمام مشکلات کشور قابل حل است و تنها چیزی که راه‌حلی ندارد، مرگ است.

وی در پایان گفت: هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که با اراده، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران برطرف نشود.

