ایری در صحن علنی:
منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با هشدار نسبت به بحران آب و فاصله چشمگیر میان اهداف برنامه هفتم و عملکرد وزارت نیرو گفت: منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نسبت مصرف به منابع به ۹۰ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم باید حداکثر ۴۰ درصد باشد.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی آب شرب کشور گفت: با توجه به تقسیم کاری که در کمیسیون عمران صورت گرفته، بررسی عملکرد وزارت نیرو به ویژه در حوزه آب شرب به بنده سپرده شده است. موضوع آب شرب یکی از مسائل کلیدی کشور است و انتظار میرود نمایندگان مجلس و دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری به آن بپردازند.
ایری افزود: کمیسیون عمران در بررسیهای خود سه محور اصلی را دنبال کرده است؛ نخست افزایش تولید آب شرب از طریق شیرینسازی و بازچرخانی آب، دوم اصلاح شبکه و بهبود توزیع آب شرب، و سوم مدیریت مصرف با بهرهگیری از کنتورهای هوشمند. ارزیابی عملکرد یکساله وزارت نیرو در این سه حوزه نشان میدهد که میان اهداف تعیینشده در برنامه هفتم و دستاوردهای واقعی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور که پیشتر حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون به حدود ۱۰۳ میلیارد و در برخی برآوردها حتی به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نسبت مصرف به منابع نیز به حدود ۹۰ درصد رسیده، در حالی که این رقم در استاندارد جهانی نباید از ۴۰ درصد فراتر رود. با ادامه این روند، کشور بهزودی وارد مرحله بحرانی خواهد شد و لازم است وزیر نیرو با شفافیت، وضعیت واقعی منابع آب را برای مردم توضیح دهد تا با همراهی عمومی، مدیریت مصرف آب اصلاح شود.
ایری در ادامه درباره تکالیف برنامه هفتم گفت: مواد ۳۹ تا ۴۲ این برنامه بر ضرورت مدیریت مصرف و نصب کنتورهای هوشمند متناسب با شرایط اقلیمی تأکید دارد. با این حال، عملکرد وزارت نیرو در این بخش بسیار عقبتر از اهداف تعیینشده است. تاکنون تنها حدود چهار هزار کنتور هوشمند در سراسر کشور نصب شده، در حالی که طبق برنامه باید تا پایان سال نخست، این رقم به ۵۰ هزار دستگاه میرسید. این در حالی است که در کشور حدود ۳۵ میلیون و ۵۴۷ هزار مشترک آب وجود دارد و فاصله میان وضعیت فعلی و هدفگذاریشده بسیار زیاد است.
وی تأکید کرد: بحران آب یکی از حیاتیترین چالشهای کشور است و مدیریت هوشمند مصرف از طریق نصب کنتورهای هوشمند میتواند نقش مؤثری در مهار این بحران داشته باشد. اکنون با مصرف سالانه حدود ۹.۱ میلیارد مترمکعب آب شرب، تداوم روند موجود میتواند خسارات جبرانناپذیری بر منابع آبی کشور وارد کند.
ایری از وزارت نیرو خواست با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم و توسعه سریع شبکههای هوشمند، مانع از گسترش بحران آب در سالهای آینده شود.