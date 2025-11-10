خبرگزاری کار ایران
محدودیت استفاده از محصول دانش بنیان شرکت تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق برطرف شد

محدودیت استفاده از محصول دانش بنیان شرکت تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق برطرف شد
کد خبر : 1712081
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: موانع موجود در نصب و بهره برداری از محصول دانش بنیان شرکت تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق رفع شد.

به گزارش ایلنا، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در اثر پیگیری‌های انجام شده در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، محدودیت استفاده از محصول دانش بنیان و تولید داخل شرکت تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق برطرف شد.

شرکت مذکور طی درخواستی به اداره کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی اعلام کرده بود که محصول شرکت تحت عنوان «کنتور هوشمند آب و برق» متناسب با شرایط بحرانی آب‌های زیر زمینی کشور طراحی و موفق به اخذ تاییدیه بین المللی شده است.

تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۷۲ هزار حلقه چاه آب کشاورزی به این کنتورها مجهز شد، لیکن از سال ۱۳۹۵ بنا به ابلاغ شرکت مدیریت منابع آب، نصب کنتور هوشمند آب و برق در کشور متوقف شد و نصب کنتورهای مکانیکی و الکترومغناطیسی که بر اساس تکنولوژی قدیمی و وارداتی بودند در دستور کار قرار گرفت.

در همین رابطه در سال ۱۳۹۹ گزارشی نیز در خصوص پروژه تجهیز چاه‌ها به کنتور هوشمند توسط سازمان بازرسی کل کشور به وزیر وقت نیرو ارسال شد و پیگیری‌های متعدد انجام شد که در نهایت در سال جاری وزارت نیرو در اجرای قوانین جاری کشور نسبت به صدور مجوز نصب و بهره برداری از این محصول اقدام کرد.

مدیریت این شرکت نیز طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کرده است.

 

