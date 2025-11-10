خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاریجانی در جمع خبرنگاران:

پیامی به آمریکا ندادیم/ همیشه به دنبال لغو تحریم‌ها هستیم

پیامی به آمریکا ندادیم/ همیشه به دنبال لغو تحریم‌ها هستیم
کد خبر : 1712076
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پیامی به آمریکا داده نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران درباره ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانیانی پیامی داده اند و به دنبال لغو تحریم ها هستند گفت: پیامی داده نشده است اما  ایرانیان همیشه به دنبال رفع تحریم ها هستند.

وی ادامه داد: مگر می شود کسی باشد که بگوید ما خواهان تحریم ها هستیم. تمام مقاصدی که در دولت، دیپلماسی کشور است به دنبال این است که تحریم برداشته شود و فشار کمتر شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: پیامی داده نشده است چراکه قبلا مذاکراتی بود و آنها زیربار نرفتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ