لاریجانی در جمع خبرنگاران:
پیامی به آمریکا ندادیم/ همیشه به دنبال لغو تحریمها هستیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پیامی به آمریکا داده نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران درباره ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانیانی پیامی داده اند و به دنبال لغو تحریم ها هستند گفت: پیامی داده نشده است اما ایرانیان همیشه به دنبال رفع تحریم ها هستند.
وی ادامه داد: مگر می شود کسی باشد که بگوید ما خواهان تحریم ها هستیم. تمام مقاصدی که در دولت، دیپلماسی کشور است به دنبال این است که تحریم برداشته شود و فشار کمتر شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: پیامی داده نشده است چراکه قبلا مذاکراتی بود و آنها زیربار نرفتند.