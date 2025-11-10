به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران درباره ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانیانی پیامی داده اند و به دنبال لغو تحریم ها هستند گفت: پیامی داده نشده است اما ایرانیان همیشه به دنبال رفع تحریم ها هستند.

وی ادامه داد: مگر می شود کسی باشد که بگوید ما خواهان تحریم ها هستیم. تمام مقاصدی که در دولت، دیپلماسی کشور است به دنبال این است که تحریم برداشته شود و فشار کمتر شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: پیامی داده نشده است چراکه قبلا مذاکراتی بود و آنها زیربار نرفتند.

