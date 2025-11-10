رئیس کل دادگستری استان تهران:
توقف ۷۸۸۲ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در استان تهران طی ۶ ماه اول سال
رئیس کل دادگستری استان تهران از مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری ۷۸۸۲ قطعه زمین کشاورزی و باغی در مساحتی بالغ بر ۱۴۵ هکتار در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت که این اقدام برای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم ضروری است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی از مقابله با تغییر غیر مجاز کاربری در ۷۸۸۲ مورد از اراضی زراعی و باغی استان در مساحتی بالغ بر ۱۴۵ هکتار خبر داد و گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین ماده ۳ قانون مزبور با انجام برنامههای پیشگیرانه و مقابله با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها در شش ماه نخست سال جاری، با قلع و قمع بناهای غیر مجاز و مقابله با تغییر غیر مجاز کاربریها در ۷۸۸۲ مورد در باغها و اراضی زراعی از تغییر غیر مجاز کاربری جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ارزش و اهمیت اراضی کشاورزی و باغی به عنوان تامین کننده بخش عظیمی از نیازمندیهای غذایی کشور به ویژه در استان تهران و اینکه بخش عمدهای از تولید کشور در حوزه کشاورزی است و هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی به منزله کوچک کردن سفره مردم و از بین بردن بسترهای تولیدی است و منجر به وابستگی کشور در بخش غذایی میشود، اعلام کرد که به کلیه دادستانها و روسای دادگستری ابلاغ شده که با همکاری با جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها و ادارات مسئول با هرگونه تخلف و جرم در این زمینه با جدیت و قاطعیت برخورد و مقابله کنند.