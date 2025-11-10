بهترین عملکرد حوزه طب رزم در دوران ۸ساله دفاع مقدس بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاحیه چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه ارتش و نمایندگان کشورهای چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و قزاقستان در هتل سیمرغ تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بخش سلامت اظهار کرد: قطعاً بالندگی هر سازمان و جامعه‌ای مرهون انسان‌هایی است که در آن حضور دارند. آنچه موجب پیشرفت هر جامعه‌ای می‌شود وجود انسان‌های کیفی است و یکی از مولفه‌های قدرت ملی جمعیت کیفی و سالم است.

وی ادامه داد: همه کشورهایی که دارای نیروهای مسلح هستند، قطعاً هدف اولیه آنها، دفاع از تمامیت ارضی کشور است اما آنچه موجب افزایش توان دفاعی کشور می‌شود، در کنار تجهیزات و امکانات، سرمایه انسانی آن کشور است؛ چنانچه جوانانی که جذب نیروهای مسلح هر کشوری می‌شوند، اگر کیفی باشند، می‌توانند موجب رشد و ارتقای توان آن نیروی مسلح شود. قطعاً به صورت عام انسان‌هایی موجب قدرت ملی می‌شوند که اولاً سالم باشند و در ثانی تربیت یافته و دارای مهارت باشند و ارزشهای حاکم بر آن کشور در درون آنها وجود داشته‌ باشند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه به برشماری ویژگی‌های سرمایه انسانی کیفی پرداخت و تصریح کرد: ویژگی‌های سرمایه انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران این است که اولاً سالم باشد؛ در ثانی تربیت یافته و دارای مهارت باشند و ولایت مدار و شهادت طلب و ایثارگر باشند. ما به داشتن چنین نیروهایی افتخار می‌کنیم و آنچه موجب سربلندی ما در مقابل استکبار است چنین نیروهایی هستند.

وی با بیان اینکه «طب رزم از ویژگی‌های بهداشت و درمان است»، گفت: طب رزم در سازمان‌های نظامی موجب ارتقای روحیه کارکنان است؛ وقتی جامعه پزشکی در قالب طب رزم همراه با رزمندگان حضور دارند، قطعاً روحیه رزمندگان افزایش می‌یابد و یکی از مولفه‌های اصلی ارتقای توان رزم در عرصه نبرد نیز وجود طب رزم است.ما امروز از این موضوع برخورداریم و طب رزمی ما برابر آموزش‌ها و تمرین‌هایی که انجام داده است، آمادگی حضور در هر عرصه‌ای را دارد.

معاون هماهنگ کننده در خاتمه با تاکید عملکرد درخشان بخش طب رزم در دوران هشت ساله دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین عملکردها در بین ارتش های جهان در حوزه طب رزم، در هشت سال دفاع مقدس توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. همچنین در دوران شیوع کرونا، نیروهای مسلح ایران اسلامی با تمام توان وارد این ماموریت شدند که در دل آن، درس آموخته های بزرگی وجود دارد

