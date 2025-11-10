جزییات انتصاب سفرای جدید در وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقائی در نشست خبری امروز دوشنبه خود در پاسخ به این سوال که گفته شده شما در آینده نزدیک به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل مشغول به فعالیت خواهید شد و برای این سمت انتخاب شده‌اید، گفت: بنده در خدمت‌تان هستم و خواهم بود و تا مادامی که آقای وزیر صلاح بدانند با قوت و جدیت در این مسئولیت ایفای وظیفه خواهم کرد. مگر شما بخواهید برای من شغلی پیدا کنید.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده افرادی نیز برای سفارت ایران در روسیه و ایتالیا انتخاب شده‌اند و انتقادی که در این زمینه وجود دارد این است که برخی از افرادی که در این زمینه مطرح شده‌اند، وزارت خارجه‌ای نیستند، گفت: انتخاب سفرا یک روند مشخصی دارد، سفرا صرفاً نماینده وزارت خارجه نیستند، بلکه نماینده حاکمیت و نظام در کشورهای پذیرنده هستند، بنابراین روند انتخاب نامزدهای اینگونه مسئولیت‌ها با هماهنگی و مشارکت وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود.

بقائی با اشاره به انتخاب سفرای جدید ایران در هند و کره شمالی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب سفرای جدید ایران در ایتالیا و روسیه نیز روند ادامه دارد، موضوع انتخاب سفیر جدید ایران در رم یک مقداری فرایندش جدی‌تر شده است و ما در مورد فرد انتخاب شده بعد از طی روند لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.

