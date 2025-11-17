سردار محمدرضا نامی از فرماندهان سابق هوافضای سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ادعا‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص تضعیف قوای نظامی ایران و همچنین درباره آمادگی نیروهای نظامی در صورت حمله مجدد اسرائیل گفت: به طور قطع و یقین آماده هستیم. از دوران دفاع مقدس اینگونه بوده که برعکس وضعیت دشمنان ما، در جبهه انقلاب اگر یکی از عزیزان ما شهید شود، هرچند که سرمایه‌ای از دست می‌رود اما کادرهایی وجود دارند و عزیزانی هستند که محکم‌تر از شهیدان، راه را ادامه خواهند داد. الحمدلله از این جهت، نیروهای مسلح ما دارای نیروهای کیفی و مؤثر هستند که می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

توانایی‌هایی داریم که در جنگ ۱۲ روزه استفاده نکردیم

وی در خصوص نقش قدرت موشکی ایران در پیروزی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: توان موشکی یکی از محوری‌ترین سلاح‌هایی بوده که نقشی اثرگذار داشته است. اما قطعاً ما بسیاری از توانمندی‌ها را به دلیل اینکه جنگ، جنگ همه‌جانبه‌ای نبوده، استفاده نکردیم؛ در تمام زمینه‌های دریایی و زمینی، توانایی‌هایی داریم. اینجا واقعاً داشت که از سامانه‌های موشکی استفاده شود که این امر محقق شد و پاسخ هم گرفت.

اسرائیل اگر عاقل باشد نباید وارد صحنه جنگ با ایران شود

این فرمانده پیشین سپاه در پاسخ به این سوال که نظر شما در رابطه با تهدیدات روزافزون رژیم صهیونیستی چیست، تصریح کرد: اگر احمق باشند باید به این تهدیدات ادامه دهند، اما اگر عاقل باشند و سود خودش را در نظر بگیرند، نباید وارد این صحنه شوند و اقدامی انجام دهند.

