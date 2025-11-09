به گزارش ایلنا، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در اتمام پروژه‌های راه‌های شهرستان نهاوند، چهارخطه شدن محور نهاوند – فیروزان – سه‌راه کنگاور شد و افزود: با وجود اقدامات اساسی انجام‌شده در سال جاری، هنوز شاهد تصادفات دلخراش در این محور هستیم از این رو باید اقدامات لازم در راستای تسریع در انجام این اقدام به عمل آید.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به اینکه محور نهاوند – فیروزان مسیر عبور زوار عتبات عالیات است، ادامه داد: از این رو لازم است تا تمامی دستگاه ها نسبت به رفع مشکلات این محور اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، خواستار افزایش سهمیه پذیرش معلمین دانشگاه فرهنگیان مختص شهرستان نهاوند و دستور نوسازی مدارسی شد که در این شهرستان دارای کد تخریب هستند.

نثاری در تذکری به وزیر بهداشت، خواستار تسریع در اجرایی شدن دستورات این وزارتخانه درباره تجهیزات و امکانات بیمارستانی، افزایش اعتبارات دانشکده علوم پزشکی نهاوند، تعریف رشته‌های جدید و تأمین نیروی انسانی خدماتی برای بیمارستان ها، پزشک متخصص و پزشک عمومی برای اورژانس بیمارستان‌های شهرستان شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار تسریع در تعیین تکلیف معادن ثبت‌شده به نام ایمیدرو شد و ابراز امیدواری کرد اکتشاف و بهره‌برداری از این معادن هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار تعیین تکلیف سریع سینمای شهر نهاوند و اصلاح و تعمیر سالن مجتمع حضرت امام(ره) و مجتمع نیمه‌کاره فرهنگی شهر فیروزان که مدت ۱۵ سال بلاتکلیف مانده است، شد.

وی در تذکری به وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تخصیص بیش از ۳۵ میلیارد تومان از اعتبارات حوزه انتخابیه خود به پروژه‌های ورزشی شهرستان، گفت: با وجود این اعتبار، پروژه‌های ورزشی نهاوند از جمله زمین چمن شهید سلیمانیان و زمین چمن ورزشگاه مهندس علی مرادیان همچنان نیمه‌کاره مانده و باید با سرعت بیشتری اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

نثاری همچنین در تذکری به رئیس‌جمهور، بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد کار معین نیروهای حق‌التدریس آزاد، معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین تأکید کرد و گفت: این موضوع بارها توسط بنده و سایر نمایندگان تذکر داده شده، اما متأسفانه گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد.

وی در تذکری دیگر به وزیر نیرو، خواستار ارائه برنامه منظم برای رفع ناترازی‌های انرژی در سال آینده و اجرای مصوبات مربوط به سد گرین (مصوبات اردیبهشت در راستای تأمین اعتبارات) شد.

نماینده نهاوند در مجلس همچنین از وزیر ارتباطات خواستار نصب دکل‌های سایت‌های همراه اول بر اساس نقاط فنی تعیین‌شده در حوزه شهرستان نهاوند شد و در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی نیز تسریع در اجرای مصوبات سفر معاونان این وزارتخانه به شهرستان نهاوند را خواستار شد.

انتهای پیام/