معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی

معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
نمایندگان مصوب کردند که تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۴ با ۲۲۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۴ این طرح آمده است:

الف- متن زیر به عنوان یک بند به ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

- تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «الف» ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان می‌شود.

پ- کلیه دستگاه‌های اجرایی با ماهیت و ماموریت نظامی ، دفاعی و امنیتی از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.

ت- سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است عملکرد اجرای این قانون را در دوره‌های شش‌ماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

لازم به ذکر است که ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مربوط به معافیت برخی اقلام و کالاها از حقوق ورودی است.

