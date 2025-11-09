به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) در نطق پیش از دستور با اشاره به مشکلات معیشتی گفت: مشکلات معیشتی که باعث سخت شدن زندگی برای مردم شده است را یادآوری کنم. روشن است که حل ریشه ای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه‌ی اقتصاد دارد.

رئیس مجلس تأکید کرد: با تمرکز بر سه مساله‌ اجرایی شدن کالابرگ به شیوه‌ی جدید، کاهش مشکل مسکن، و برنامه ریزی برای درمان می توان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات موثری انجام داد.

وی ادامه داد: در این زمینه درآینده با جزئیات بیشتری سخن خواهیم گفت اما فعلاً از دولت محترم می خواهم که در تصمیم گیری درباره‌ی مسائلی که کشور در گذشته، تجربه‌های ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.

قالیباف با بیان اینکه اعتراف صریح رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونی به ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار می‌رود، گفت: در پی این اظهارات اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز شریف ایران، این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنم و اعلام می‌دارم که دولت ایالات متحده طبق قوانین بین المللی باید پیامدهای حقوقی سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد.

وی تاکید کرد: ملت ایران، با وحدت و اقتدار، در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه‌ی خود پاسخگو خواهد کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: همچنین لازم می دانم که برای استحضار ملت عزیز و نمایندگان محترم، گزارشی را از سفر اخیر خود به کشور برادر و همسایه، پاکستان ارائه دهم. این‌ سفر در راستای مطالبه‌ رهبر انقلاب از مجلس و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رییس مجلس ملی پاکستان آقای ایاز صادق انجام شد. یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبر انقلاب از حمایت های مجلس و مسئولان خصوصاً مردم پاکستان بود و دیگر اهداف آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود.

قالیباف افزود: پاکستان، برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است؛ چرا که نیازهای تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده، اشتراکات فرهنگی شان عمق بسیار بالایی دارد، ظرفیت های مهمی برای همکاری های امنیتی و دفاعی قابل دستیابی است و موقعیت جغرافیایی این کشور، می‌تواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد.

وی گفت: در این سفر سه‌روزه، برای پیگیری اهداف ذکر شده، هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالی‌رتبه‌ پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد.

رئیس مجلس ادامه داد: پیگیری اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده در سفر ریاست محترم جمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به 10 میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساخت ها، نهایی شدن فرایند تجارت آزاد، گسترش همکاری‌های مرزی، توسعه‌ بازارچه‌های مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامه‌ریزی برای همکاری های سه جانبه‌ ایران، چین و پاکستان در پروژه های مشترک از جمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت که امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولت های دو کشور، بتوان نتایج ملموس آن را بزودی مشاهده کرد.

رئیس قوه مقننه افزود: در پایان، باید از مردم بزرگوار پاکستان تشکر ویژه‌ای کنم. استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی، به خصوص در شهرهای اسلام‌آباد و کراچی، نشان‌دهنده‌ عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص، حضور در نماز جمعه‌ کراچی، یکی از لحظات به ‌یاد ماندنی این سفر بود. نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیرمنتظره‌ای از نماینده جمهوری ‌اسلامی ‌ایران استقبال کردند؛ ابراز محبت‌ها و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین، صحنه‌هایی فراموش‌نشدنی خلق کرد. این استقبال، استقبالی از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان، مردم ایران را برادران خود می‌دانند. این صحنه‌ها در پرتو برادری اسلامی رخ می‌دهد و به ما ثابت می‌کند که مسلمانان زیر سایه‌ اسلام و در چارچوب «انما المؤمنونَ اخوَه» می‌توانند از هر محاسبه‌ مادی فراتر روند و بر هر ابرقدرتی غلبه کنند. این سفر، گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود. امیدوارم با تلاش‌های مشترک، آینده‌ای روشن‌تر برای هردو ملت رقم بزنیم. ان شاءالله

