دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی با عراقچی
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی پیش از عزیمت به محل مأموریت، با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، عباس طالبی فر سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در پیونگ یانگ، اهمیت استفاده از همه ظرفیتها برای گسترش روابط با کره شمالی در حوزههای مورد علاقه دو کشور را مورد تاکید قرار داد.
عباس طالبی فر پیش از انتصاب به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی، در سمتهای رئیس اداره دوم آسیای شرقی و اقیانوسیه، و سفیر ایران در کشورهای برونئی دارالسلام و گرجستان خدمت کرده است.