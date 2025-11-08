دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی با عراقچی

به گزارش ایلنا، عباس طالبی فر سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.