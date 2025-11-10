ابوالفتح در گفتوگو با ایلنا:
الان وسط حمله آمریکا هستیم/ شکاف مواضع تهران و واشنگتن را نمیتوان با هیچ پلی به هم وصل کرد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: الان وسط حمله هستیم. حمله زمانی با توپ و تانک و بمباران انجام میشود و زمانی با جنگهای سایبری، جنگهای ادراکی، جنگهای اقتصادی و جنگهای تحریمی اتفاق میافتد. ما اکنون در وسط جنگ با ایالات متحده آمریکا هستیم، فقط صدای گلوله شنیده نمیشود. ۱۲ روز، هر روز صدای گلوله شنیده شد و بعد ترک مخاصمه شده است. آتش بس از جهت توقف شلیک گلوله است و به معنای پایان جنگ قلمداد نشده بود. هر لحظه ممکن است همان ۱۲ روزه اتفاق بیفتد، حالا با حذف حشد الشعبی قبلش، بعدش، سرنگونی این و آن، کاری که میخواهند انجام میدهند.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس ارشد روابط بینالملل در گفتوگو با با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اظهارات متناقص طرفهای ایران و آمریکا برای مذاکره و بن بست موجود در رفع تحریمها گفت: اینها تناقض نیست. ترامپ گفته است که ایران مایل به گفتوگو است، حرف بی راهی نیست ما که در گفتوگو بودیم ولی آنها حمله کردند. دور پنجم در حال انجام بود و قرار بود دور ششم نیز برگزار شود. بنابراین، معلوم است که ایران مایل به گفتوگو است و این امر چیز عجیبی نیست.
ایران بارها گفته است که ما آماده گفتوگو هستیم
وی ادامه داد: اینکه گفته شود ایران میخواهد تحریمها برداشته شود هم طبیعی است. ما در برجام قرار داشتیم که یک سری تعهدات را انجام دهیم و آنها تحریمها را بردارند. بازگشت آمریکا به برجام هم به معنای برداشتن تحریمهاست. این هم یک سخن بدیهی است و هیچ یک از این حرفها عجیب و غریب نیست. اینکه ایران هم گفته که آماده گفتوگو هستیم، سخنی است که ایران بارها بیان کرده است. هیچکدام از این اظهارات، متفاوت نیست.
شکاف دو سر مواضع ایران و آمریکا را نمیتوان با هیچ پلی به هم وصل کرد
این تحلیلگر مسائل بینالملل در خصوص نحوه انسداد از بن بست به وجود آمده در گفتوگوهای ایران و آمریکا عنوان کرد: اینکه بنبست را چگونه میتوان حل کرد، یک موضوع دیگر است. هیچیک از مواضع طرفین تغییر نکرده است، نه مواضع و نه ایجابی عوض نشده است. حتی شرط و شروط گذاشتنهاو نجوه ابراز تمایل کردنها تغییر نکرده است. اینکه بنبست ایجاد شده به خاطر فاصله بسیار زیاد خواستههای آمریکا و ایران است و هیچ پلی روی این دو سر این شکاف نمیتوان انداخت.
رابطه آژانس و ایران وابستگی شدید به رابطه ایران با غرب دارد
ابوالفتح در خصوص اظهارات اخیر رافائل گروسی و اعلام فعالیتها تاسیسات هستهای ایران در راستای سیاستهای فشار حداکثری ایلات متحده آمریکا اظهار کرد: سیاست فشار آژانس تحت تأثیر سیاستهای کلان غرب است. در مورد روابطش با ایران، هر وقت رابطه غرب با ایران خوب باشد روابط ایران و آژانس هم خوب خواهد بود ولی اگر رابطهی ایران و غرب به مشکل بخورد، رابطه ایران و آژانس هم با مشکل مواجه خواهد شد. الان رابطه ایران و غرب رو به بهبود نیست، بنابراین صحبتهایی که آژانس میکند، همین است. در این فضا نمیتوان انتظار داشت که آژانس بیاید و بگوید که همه چیز گل و بلبل است و هیچ نشانهای در ایران وجود ندارد. این حرفها را میزنند، اما این ویژگی آژانس است.
اروپا در موضوع اوکراین هم ناتوان است چه برسد به ایران
این کارشناس سیاست خارجی درباره نقش اروپا در شرایط پسااسنپبک در خصوص پرونده هستهای ایران بیان کرد: اروپا هیچ نقشی ندارد. اروپا تابع مطلق آمریکا است، اگر ایالات متحده آمریکا اراده کند، اروپاییها تبعیت میکنند. ذرهای نمیتوانند اثرگذار باشند و حرف میزنند، بیانیه میدهند، مثلاً تحرکاتی انجام میدهند، اما در مرحله عمل مطلقاً تأثیرگذار نیستند. در مورد اوکراین نمیتوانند کاری انجام دهند، چه برسد به ایران.
آمریکا، اروپاییها را بازی نمیدهد
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که برقراری رابطه با اروپا و صحبتهای مکرون و پزشکیان میتواند پلی برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا باشد، گفت: ایران و اروپا که با هم مذاکره و گفتوگو دارند، سفارتخانه دارند و مناسباتشان سر جای خودش است. تجارت نمیکنند چون ایالات متحده اجازه نمیدهد. بنابراین، اروپا وزنهای نیست، جایگاهی ندارد و به قول معروف برشی ندارد که در مقابل آمریکا بایستد و نمیتواند با آمریکاییها صحبت کند. دونالد ترامپ، کشورهای اروپایی را اصلاً به بازی نمیگیرد. آمریکا حتی نمیخواهد مذاکرات پنج به علاوه یک باشد. در مورد اوکراین شخصاً مستقیماً با روسها در گفتوگو میکند و اروپا را بازی نمیدهد.
مکرون در قد و قواره و جایگاهی نیست که بتواند جلوی ترامپ حرفی بزند
وی افزود: در مورد این قضیه، مثلاً آقای مکرون گفته به آقای پزشکیان که میخواهد چه کار کند، آیا میخواهد ترامپ را راضی کند که تحریمها را بردارد؟ اصلاً مکرون در قد و قواره و در جایگاهی نیست که بتواند جلوی ترامپ حرفی بزند یا درخواستی کند. یک تشر از ترامپ بیاید و همه جا میزنند. اروپاییها همینطور هستند. اروپا یک زمانی اروپا بود، اما حالا دیگر اروپا نیست.
وسط حمله آمریکا هستیم
این کارشناس روابط بینالملل درباره مفهموم دیپلماسی استانی و تاثیر آن در بحرانهای اقتصادی و سیاسی ایران با منطقه تاکید کرد: اصلاً نمیدانم دیپلماسی استانی چیست و هیچ نظری هم در این خصوص ندارم.