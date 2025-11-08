تقویت معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در دوره تحول و تعالی در اولویت است

به گزارش ایلنا، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور شعب، شنبه ۱۷ آبان ماه برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور شعب در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام فاطمیه به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله میفرمایند: «أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ فِی نُورِ اَللَّهِ اَلْأَعْظَمِ مَنْ کَانَتْ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اَللَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ قَالَ إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُون وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَیْراً قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِین مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِیئَةً قَالَ؛ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» به این معنا که چهار چیز است که در هر کس وجود داشته باشد، در نور اعظم خدا غوطه‌ور است، کسی که نگهبانِ کارش شهادت دادن به یگانگی خداوند و به اینکه من فرستاده خدا هستم باشد، کسی که هرگاه مصیبتی به او رسد، گوید: ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم، کسی که هرگاه به خیر و نعمتی دست یابد، گوید: حمد و ستایش ویژه خدای جهانیان است و کسی که هرگاه گناه و خطایی کند، گوید: از خدا آمرزش می‌خواهم و به سوی او باز می‌گردم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور هیات بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور در استان مازندران تصریح کرد: حضور ۳۰ قاضی عالی رتبه در استان مازندران و بررسی عملکرد محاکم و اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها را نشان از اراده و اعتقاد راسخ رئیس دیوان عالی کشور در ایجاد تحول در دادگاه‌ها و محاکم دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکریمی حسینی بر تقویت معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در جهت ارزیابی آراء محاکم و ایجاد عدالت قضایی و افزایش اتقان آراء در دوره تحول و تعالی تاکید کرد.

در ادامه علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور گزارشی از فرایند بررسی و اصلاح ساختار تشکیلات سازمانی دیوان عالی کشور از سوی معاون راهبردی قوه قضاییه ارائه و اظهار کرد: از ابتدای حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری به عنوان رئیس دیوان عالی کشور در این مجموعه قضایی یکی از برنامه‌های عملیاتی ما ایجاد تشکیلات منسجم اداری و قضایی به منظور افزایش بهره وری کارکنان و ارائه خدمات مناسب به همکاران و مراجعین به دیوان بوده است و این امر با کمک دیگر بخش‌ها محقق خواهد شد.

در ادامه عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور به ارائه گزارشی از روند بازرسی از محاکم استان مازندران پرداخت و گفت: هیات بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از کلیه محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آوردند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور ادامه داد: نظارت برعملکرد تمامی شعبه‌های ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران متشکل از ۲۳ شهرستان از جمله آمل، ساری، بابل، میان درود، گلوگاه، سوادکوه (پل سفید) جویبار، نکاء، بهشهر، بابلسر، نوشهر و ۱۰ بخش از جمله سیمرغ، لاریجان، چهاردانگه، بندپی، گتاب و دادبودشت در دستور کار این هیئت قرار دارد، در این بازدید نظارتی، تعداد ۳۸۵ شعبه محاکم استان مازندران دادگاه‌های عمومی و حقوقی با ۱۲۸ شعبه، اجرای احکام مدنی ۵۲ شعبه، دادگاه‌های کیفری دو ۶۱ شعبه، دادگاه‌های صلح ۶۶ شعبه، دادگاه‌های تجدیدنظر ۴۸ شعبه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی ۶ شعبه، دادگاه‌های کیفری یک، ۶ شعبه، دادگاه‌های خانواده ۱۲ شعبه، دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی ۱ شعبه، دادگاه‌های نظامی ۳ شعبه، دادگاه‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون جبران خسارت یک شعبه، در راستای اجرای بهینه عدالت به این ترتیب مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۶ نفر از قضات دیوان عالی کشور به منظور بازرسی و نظارت در غرب استان مازندران و ۱۹ نفر از قضات در مرکز و شهرهای نزدیک مرکز مستقر شدند و در مجموع از کلیه محاکم و حوزه‌های قضایی به صورت کاملا برنامه ریزی شده بازدید و از آرء صادره ارزیابی به عمل آمد.

