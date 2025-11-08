رمضانزاده:
بودجه نهادهای غیرضروری را صرف اصلاح شبکه فرسوده آب کنید
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات به رئیس جمهور پیشنهاد داد که بهجای سخن از تخلیه تهران، بودجه نهادهای غیرضروری را صرف اصلاح شبکه فرسوده آب کند.
به گزارش ایلنا، عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات خطاب به رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
جناب آقای رئیس جمهور! می فرمایید اگر باران نبارد و مصرف اب ۱۰ درصد دیگر کاهش نیابد باید تهران تخلیه شود.
کارشناسان میگویند هدررفت ناشی از پوسیدگی شبکه توزیع ۱۵ تا ۲۰ درصداست. بودجه نهادهای غیر ضروری را قطع کنید و فورا به اصلاح شبکه بپردازید. سخن از تخلیه تهران شوخی ناچسبی است!