خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶:۱۵

رمضان‌زاده:

بودجه نهادهای غیرضروری را صرف اصلاح شبکه فرسوده آب کنید

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات به رئیس جمهور پیشنهاد داد که به‌جای سخن از تخلیه تهران، بودجه نهادهای غیرضروری را صرف اصلاح شبکه فرسوده آب کند.