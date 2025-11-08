خبرگزاری کار ایران
کشور با همراهی مردم و نیرو‌های مسلح، پیروز جنگ ۱۲ روزه شد

کشور با همراهی مردم و نیرو‌های مسلح، پیروز جنگ ۱۲ روزه شد
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اتحاد ملی و استحکام نیرو‌های مسلح، برهم‌زننده محاسبات دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود.

به گزارش ایلنا، سردار نائینی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلادر دوره توانمندسازی مدیران و مسئولان روابط عمومی و تبلیغات نواحی مقاومت بسیج سپاه انصارالرضا (علیه‌السلام) خراسان جنوبی،ضمن گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ملی و با بیان اینکه یکی از شاخص‌های شکست این است که مهاجم درخواست آتش‌بس کند، گفت: ما در جنگ تحمیلی ۱۲روزه قطعا پیروز شدیم.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران افزود: جنگ تحمیلی ۱۲روزه اسرائیل به ایران را ۱۲۰ کشور دنیا، دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی آنها محکوم کردند.

سردار نائینی به همراهی ملت ایران در پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد: تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، همراهی مردم با دولت و نظام، اتحاد و انسجام ملی، همراهی دولت و اقتدار نیروهای مسلح در پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲روزه بسیار مؤثر بود.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به هدف قراردادن ساختمان صدا و سیما نیز توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: تاب‌آوری روانی در جنگ بسیار مهم است؛ با وجود هدف قرار گرفتن ساختمان رسانه ملی و آسیب به بخش‌های مختلف خبری و زیرساخت‌های سازمان، اما بیان روایت صحیح و اطلاع‌رسانی تعطیل نشد و باقدرت ادامه پیدا کرد.

سردار نائینی اظهار داشت: نصرت الهی، نقش مؤثر رهبر معظم انقلاب در فرماندهی جنگ و انسجام ملی، روایت صحیح از جنگ، اتحاد اقشار مختلف مردم (اتحاد مقدس)، استحکام نیروهای مسلح از عوامل موفقیت و پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود.

