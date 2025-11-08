واکنش ایران به ادعای تلاش برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در مکزیک
سفارت ایران در مکزیک اتهام زنی مبنی بر تلاش برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور توسط ایران را شدیداً تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اتهام مطرحشده در رسانه آمریکایی آکسیوس مبنی بر تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در مکزیک را «خبرسازی رسانهای» و «دروغی بزرگ» توصیف و آن را قویاً تکذیب کرد.
در این پیام آمده است: «اتهام تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم اسرائیل در مکزیک، یک خبرسازی رسانهای و دروغ بزرگ با هدف تخریب روابط دوستانه و تاریخی دو کشور بزرگ مکزیک و ایران است که ما آن را شدیداً تکذیب میکنیم.»
وزارت امور خارجه (SRE) و وزارت امنیت و حفاظت شهروندی (SSPC) هم در بیانیهای اعلام کردند که هیچ گزارشی دربارهی یک سوءقصد احتمالی علیه سفیر اسرائیل در مکزیک دریافت نکردهاند.
وزارت امور خارجه تأکید کرد که آماده است ارتباطی روان و مستمر با تمامی نمایندگیهای دیپلماتیک مستقر در کشور حفظ کند. از سوی دیگر، وزارت امنیت و حفاظت شهروندی نیز بر همکاری محترمانه و هماهنگ خود، در چارچوب حاکمیت ملی، با تمامی نهادهای امنیتی که چنین درخواستی داشته باشند، تأکید کرد.