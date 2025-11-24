علاالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با کوچک‌سازی دولت و اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: یکی از محورهای اصلی و تکالیف دولت در حوزه کوچک‌سازی است، بر اساس با اسناد بالادستی از جمله خود قانون‌ اساسی و بند ۱۰ اصل سوم این قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری، به ویژه بندهای ۱۰ و ۱۱، و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه بند ۱۶، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، تکلیف شده است که باید اندازه دولت کوچک شود و تشکیلات موازی و غیرضروری حذف گردد.

وی تاکید کرد: ما این موضوع را در قالب یک برنامه‌ مدون دنبال می‌کنیم و یک به یک دستگاه‌ها را جمع‌بندی کرده و به شورای عالی اداری ارائه می‌دهیم تا ان‌شاءالله اجرایی و عملیاتی شود.

انتهای پیام/