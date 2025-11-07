خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی جوان اهوازی

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی جوان اهوازی
کد خبر : 1710741
لینک کوتاه کپی شد.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی اعلام کرد: بر اساس قانون رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا،  دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی جوان اهوازی اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسمه تعالی

به اطلاع مردم فهیم، نجیب و شهید پرور استان خوزستان می‌رساند در پی حادثه تلخ و غم انگیز خودسوزی جوان اهوازی، هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان میهن اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهره‌برداری کنند، دستگاه قضایی استان با جدیت و اقتدار، قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دشمنان ملت غیور ایران اسلامی همواره در تلاش‌اند با بهره‌برداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب و میان اقوام غیور و شهیدپرور این استان اختلاف ایجاد کنند؛ اما مردم نجیب، مؤمن و انقلابی خوزستان، با هوشیاری و درایت خود، اجازه نخواهند داد چنین دسیسه‌هایی امنیت و آرامش استان را خدشه‌دار کند.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ