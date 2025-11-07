اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی جوان اهوازی
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با انتشار اطلاعیهای در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی اعلام کرد: بر اساس قانون رسیدگی قضایی دقیق و همهجانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش ایلنا، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی جوان اهوازی اطلاعیهای به شرح ذیل صادر کرد:
بسمه تعالی
به اطلاع مردم فهیم، نجیب و شهید پرور استان خوزستان میرساند در پی حادثه تلخ و غم انگیز خودسوزی جوان اهوازی، هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان میهن اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهرهبرداری کنند، دستگاه قضایی استان با جدیت و اقتدار، قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
دشمنان ملت غیور ایران اسلامی همواره در تلاشاند با بهرهبرداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب و میان اقوام غیور و شهیدپرور این استان اختلاف ایجاد کنند؛ اما مردم نجیب، مؤمن و انقلابی خوزستان، با هوشیاری و درایت خود، اجازه نخواهند داد چنین دسیسههایی امنیت و آرامش استان را خدشهدار کند.
لازم به ذکر است که بر اساس قانون رسیدگی قضایی دقیق و همهجانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.