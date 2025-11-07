خبرگزاری کار ایران
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قبول مسئولیت تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران از سوی ترامپ

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قبول مسئولیت تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران از سوی ترامپ
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قبول مسئولیت تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، نوشت: از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: «به‌یاد دارید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ⁧‫آمریکا‬⁩، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که واشنگتن هیچ نقشی در اقدام تجاوزکارانه و تروریستی ⁧‫رژیم صهیونیستی‬⁩ علیه ایران نداشته و با تأکید گفت این یک «اقدام یک‌جانبه» از سوی اسرائیل بوده و «ما در حملات علیه ایران دخیل نیستیم»؟

‌البته که آن ادعا، آشکارا یک دروغ واضح بود؛ چرا که از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.

‌اکنون رئیس‌جمهور آمریکا خودش با اذعان صریح به اینکه «من کاملاً مسئول آن بودم»، پرده از دروغ وزیر خارجه‌اش برداشته و عملاً اذعان کرده که واشنگتن از ابتدا هدایت این عملیات را بر عهده داشته است.

‌این اعتراف، سندی غیرقابل انکار از دخالت مستقیم و همدستی فعال آمریکا در تجاوز بی‌دلیل اسرائیل علیه ایران به شمار می‌آید و هم‌زمان، به‌منزله‌ پذیرش آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب یک عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

‌ایالات متحده آمریکا باید به‌دلیل این تخلف فاحش و جنایت سنگینی که مرتکب شده است، مورد بازخواست و پاسخگویی قرار گیرد.»

 

