سید رضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازگشایی بزرگترین موزه تک تمدنی دنیا در مصر و این‌که آیا ایران با داشتن تمدنی مانند تخت جمشید نمی‌تواند چنین موزه‌ای داشته باشد، گفت: در سفر قبلی که به مصر رفتم، با وزیر گردشگری این کشور از موزه مصر بازدید کردم، بسیار موزه زیبایی است. دنیا کمک کرد؛ ژاپنی‌ها و غربی‌ها کمک کردند که در مصر این اتفاق بیفتد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: به نظر من این موزه یکی از افتخارات دنیای اسلام است و ما به آن افتخار می‌کنیم و جزء ارزش‌های فرهنگی و تمدنی دنیای اسلام است که در مصر وجود دارد.

وی تاکید کرد: اینکه ما در ایران نمی‌توانیم؟ چرا، به شرایط اقتصادی بستگی دارد و من فکر می‌کنم الان با وضعیتی که کشور ما دارد، به دلیل نیازهای خاص و اولویت‌های خاص مردم؛ یعنی سفره مردم، معیشت مردم، خوراک، پوشاک و مسکن، بهداشت، حمل و نقل و آموزش، ممکن است امروز این حجم از هزینه در این حوزه ممکن نباشد اما قطعا در آینده کشور به چنین ظرفیتی نیاز دارد.

صالحی امیری تاکید کرد: ما بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازن‌مان الان داریم نگهداری می‌کنیم، آرزوی من و همکاران من این است که روزی ما یک موزه‌ای بسیار بزرگ در تراز جهانی داشته باشیم که هم ایرانیان و جهانیان به آن افتخار کنند.

وی درباره اینکه مطرح می‌شود موزه بزرگ مصر به اقتصاد این کشور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: دقیقا همین طور است، موزه ۳ ویژگی دارد؛ اول احساس غرور و افتخار است. دوم برای پژوهشگران، نویسندگان و صاحبان فکر و قلم و باستان شناسان یک ظرفیت بزرگی برای پژوهش است و سوم درآمد اقتصادی است که از قِبل آن می‌شود ایجاد کرد.

