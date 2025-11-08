در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش صالحی امیری به افتتاح موزه تمدنی مصر/ بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازنمان داریم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازنمان داریم نگهداری میکنیم، آرزوی من و آرزوی همکاران من این است که روزی ما هم یک موزهای بسیار بزرگ در تراز جهانی داشته باشیم که هم ایرانیان و هم جهانیان به آن افتخار کنند.
سید رضا صالحی امیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازگشایی بزرگترین موزه تک تمدنی دنیا در مصر و اینکه آیا ایران با داشتن تمدنی مانند تخت جمشید نمیتواند چنین موزهای داشته باشد، گفت: در سفر قبلی که به مصر رفتم، با وزیر گردشگری این کشور از موزه مصر بازدید کردم، بسیار موزه زیبایی است. دنیا کمک کرد؛ ژاپنیها و غربیها کمک کردند که در مصر این اتفاق بیفتد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: به نظر من این موزه یکی از افتخارات دنیای اسلام است و ما به آن افتخار میکنیم و جزء ارزشهای فرهنگی و تمدنی دنیای اسلام است که در مصر وجود دارد.
وی تاکید کرد: اینکه ما در ایران نمیتوانیم؟ چرا، به شرایط اقتصادی بستگی دارد و من فکر میکنم الان با وضعیتی که کشور ما دارد، به دلیل نیازهای خاص و اولویتهای خاص مردم؛ یعنی سفره مردم، معیشت مردم، خوراک، پوشاک و مسکن، بهداشت، حمل و نقل و آموزش، ممکن است امروز این حجم از هزینه در این حوزه ممکن نباشد اما قطعا در آینده کشور به چنین ظرفیتی نیاز دارد.
وی درباره اینکه مطرح میشود موزه بزرگ مصر به اقتصاد این کشور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: دقیقا همین طور است، موزه ۳ ویژگی دارد؛ اول احساس غرور و افتخار است. دوم برای پژوهشگران، نویسندگان و صاحبان فکر و قلم و باستان شناسان یک ظرفیت بزرگی برای پژوهش است و سوم درآمد اقتصادی است که از قِبل آن میشود ایجاد کرد.