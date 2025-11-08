خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش صالحی امیری به افتتاح موزه تمدنی مصر/ بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازن‌مان داریم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازن‌مان داریم نگهداری می‌کنیم، آرزوی من و آرزوی همکاران من این است که روزی ما هم یک موزه‌ای بسیار بزرگ در تراز جهانی داشته باشیم که هم ایرانیان و هم جهانیان به آن افتخار کنند.

سید رضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازگشایی  بزرگترین موزه تک تمدنی دنیا در مصر  و این‌که آیا ایران با داشتن تمدنی مانند تخت جمشید نمی‌تواند چنین موزه‌ای داشته باشد، گفت: در سفر قبلی که به مصر رفتم، با وزیر گردشگری این کشور از موزه مصر بازدید کردم، بسیار موزه زیبایی است. دنیا کمک کرد؛ ژاپنی‌ها و غربی‌ها کمک کردند  که در مصر این اتفاق بیفتد. 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: به نظر من این موزه یکی از افتخارات دنیای اسلام است و ما به آن افتخار می‌کنیم و جزء ارزش‌های فرهنگی و تمدنی دنیای اسلام  است که در مصر وجود دارد.

وی تاکید کرد: اینکه ما در ایران نمی‌توانیم؟ چرا، به شرایط اقتصادی بستگی دارد و  من فکر می‌کنم الان با وضعیتی که کشور ما دارد، به دلیل  نیازهای خاص و اولویت‌های خاص مردم؛ یعنی  سفره مردم، معیشت مردم، خوراک، پوشاک و مسکن، بهداشت، حمل و نقل و آموزش، ممکن است امروز این حجم از هزینه در این حوزه ممکن نباشد  اما  قطعا در آینده کشور به چنین ظرفیتی نیاز دارد.

صالحی امیری تاکید کرد: ما بیش از مصر آثار تاریخی و باستانی در مخازن‌مان الان داریم نگهداری می‌کنیم، آرزوی من و همکاران من این است که روزی ما یک موزه‌ای  بسیار بزرگ در تراز جهانی داشته باشیم  که هم ایرانیان  و جهانیان به آن افتخار کنند.

وی درباره اینکه مطرح می‌شود موزه بزرگ مصر به اقتصاد این کشور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: دقیقا  همین طور است، موزه ۳ ویژگی دارد؛ اول احساس غرور و افتخار است. دوم  برای پژوهشگران، نویسندگان و صاحبان  فکر و قلم و باستان شناسان یک  ظرفیت بزرگی برای پژوهش است و سوم درآمد اقتصادی است که از قِبل آن می‌شود ایجاد کرد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
