صوفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
خانهدار شدن کارگران و کاهش ترافیک شهری؛ اثرات مثبت طرح مسکن کارگری
عباس صوفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح ملی مسکن کارگری وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بحث مسکن کارگری موضوع بسیار مهم است که برای رفع این مشکل، طرح ساخت واحدهای مسکونی در جوار محل کار کارگران مطرح شده است.
این عضو کمیسیون عمران با برشمردن مزایا و معافیت طرح مسکن کارگری، گفت: خانهدار شدن و کاهش ترافیک شهری از جمله اثرات مثبت طرح مسکن کارگری است؛ روزانه هزاران کارگر از نقاط مختلف شهر مثلا در تهران باید بین محل سکونت و محل کار جابهجا میشوند. بنابراین این طرح میتواند در حوزه حملونقل و صرفهجویی زمانی و انرژی بسیار مؤثر باشد.
وی بیان کرد: در کنار مزایای مثبت طرح مسکن کارگری، باید به یک نکته مهم هم توجه شود که کارگران و خانوادههایشان تنها به سرپناه نیاز ندارند بلکه زندگی اجتماعی و فرهنگی هم بخش مهمی از زیست آنهاست. خانوادهها نیازهایی دارند از جمله پارک، فرهنگسرا، فضاهای اجتماعی، ورزشی، مدرسه و مراکز خرید دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید صرفا به دنبال ساخت خانه کارگری بود بلکه باید فضاهای مسکونی برای کارگران ساخت که از استانداردهای لازم برخوردار بوده و در عین حال به مباحث اجتماعی هم توجه شود؛ جایی که خانوادهها بتوانند با آرامش زندگی کنند، کودکانشان مدرسه بروند، فضاهای تفریحی و فرهنگی وجود داشته باشد و کیفیت زندگی در آنها حفظ شود.
صوفی با استقبال از طرح وزارت کار درباره مسکن کارگری، گفت: باید در اجرای این طرح الزامات اجتماعی هم رعایت شود تا وقتی پدر خانواده در کارخانه مشغول به کار است، همسر و فرزندان او هم در محیطی امن، پویا و دارای امکانات اجتماعی مناسب زندگی کنند. هدف ما نباید فقط ساخت چند واحد مسکن در کنار کارخانه باشد، بلکه باید هدف ایجاد محیطی با امکانات کافی برای کارگران و خانواده آنها باشد.