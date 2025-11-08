خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا:

هر موضوعی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود، به انسجام ملی آسیب می‌زند

هر موضوعی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود، به انسجام ملی آسیب می‌زند
کد خبر : 1710578
لینک کوتاه کپی شد.

اولویت، حفظ کشور و معیشت مردم است

دبیر حزب جامعه روحانیت مبارز گفت: موضوع اول کشور امنیت، حفظ کشور و پس از آن معیشت مردم است، بعد از آن مسئله اصلی آرامش روانی جامعه و انسجام اجتماعی است. هر چیزی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند.

مصطفی پورمحمدی دبیر حزب جامعه روحانیت مبارز  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با  ارزیابی خود از هیاهو بر سر  قانون حجاب و اصرار برخی جناح‌ها بر اجرایی شدن این قانون گفت:  الان موضوع اول کشور امنیت، حفظ کشور و پس از آن معیشت مردم است،  بعد از آن مسئله اصلی آرامش روانی جامعه و انسجام اجتماعی است.

وی ادامه داد: باید تمام ذهن،  فکر و دغدغه‌مان را بر این مسائل متمرکز کنیم. اگر ان‌شاالله بتوانیم این موارد را به خوبی سامان دهیم، زبان مشترکی برای تفاهم فرهنگی، همکاری‌های اخلاقی و تعامل بهتر در جامعه شکل خواهد گرفت و انشالله می‌توانیم در عرصه‌های دیگر هم موفق باشیم. هر چیزی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ