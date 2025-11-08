پورمحمدی در گفتوگو با ایلنا:
هر موضوعی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود، به انسجام ملی آسیب میزند
اولویت، حفظ کشور و معیشت مردم است
مصطفی پورمحمدی دبیر حزب جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از هیاهو بر سر قانون حجاب و اصرار برخی جناحها بر اجرایی شدن این قانون گفت: الان موضوع اول کشور امنیت، حفظ کشور و پس از آن معیشت مردم است، بعد از آن مسئله اصلی آرامش روانی جامعه و انسجام اجتماعی است.
وی ادامه داد: باید تمام ذهن، فکر و دغدغهمان را بر این مسائل متمرکز کنیم. اگر انشاالله بتوانیم این موارد را به خوبی سامان دهیم، زبان مشترکی برای تفاهم فرهنگی، همکاریهای اخلاقی و تعامل بهتر در جامعه شکل خواهد گرفت و انشالله میتوانیم در عرصههای دیگر هم موفق باشیم. هر چیزی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود میتواند به انسجام ملی آسیب بزند.