باید مراقب افرادی که دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی سازی هستند، باشیم

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست شورای اداری استان همدان با ادای احترام به شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر از جمله شهدای همدان، گفت: شهدا و نیروهای مسلح ما با ایثار خود ما را سربلند کردند، به ویژه نیروی هوا فضای کشور که اقتدار موشکی ما را ایجاد کرده و حفظ کرد و در جنگ ۱۲ روزه موشک های پیشرفته خود را با اقتدار بر سر دشمنفرود آوردند و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشتند. پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه بر دشمن مدیون شهدا و تلاش های نیروهای مسلح و کسانی که توانمندی های دفاعی ما را شکل دادند و حفظ کردند و به اوج رساندند، بود، نیروهای توانمند مسلح ما در جنگ ۱۲ روزه دفاع آفندی برای ما ایجاد کردند و دشمن را شکست دادند.

عراقچی گفت: این یک واقعیت است که دشمن در همه اهداف خود در این جنگ ۱۲ روزه شکست خورد، آنها روزهای اول جنگ پیغام مذاکره می‌دادند و می‌گفتند بیایید برای دیپلماسی و مذاکره اما پیام روشن بود که ما در حین مذاکره بودیم که حمله کردید و تجاوز را متوقف کنید تا زمینه برای دیپلماسی روشن شود اما آنها گفتند شما بیایید سر میز مذاکره، توقف حملات می تواند یکی از نتایج مذاکره باشد که معنای آن مذاکره برای تسلیم بود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در همان روزهای ابتدایی جنگ رییس جمهور آمریکا در توییتی سه کلمه.ای نوشت "تسلیم بی.قید و شرط"، هدف آنها از شروع جنگ غافلگیری و ضربات ناگهانی بود و فکر می‌کردند ایران ظرف ۲-۳ روز دست ها را به نشانه تسلیم می برد بالا اما چنین چیزی با درایت مقام معظم رهبری و جایگزینی سریع فرماندهان نظامی و بازسازی نیروهای مسلح و ورود جدی دولت در مدیریت بحران و تامین نیازهای کشور این اجازه را نداد.

وی خاطرنشان کرد: واکنش صحیح، به موقع و قدرتمندانه و همه جانبه نیروهای مسلح ما به تجاوز دشمن در ناکامی آنها نیز بسیار مهم بود، در ملاقات خود با سران کشورها به آنها گفتم خیلی‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه ادعا داشتند آسمان ایران در اختیار هواپیماهای اسراییل بود، اما این بخش را که آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار موشک.های ایران بود و اینکه با وجود پدافند چندلایه با کمک‌های آمریکا و اروپا نتوانستند مانع از فرود موشک‌های ایرانی شود را اشاره نمی‌کنند. عراقچی گفت: موشک‌ های ما برای اولین بار در یک جنگ و هر روز با رفع نقاط ضعف خود دقیق‌تر و محکم‌تر به سرزمین های دشمن اصابت می کرد، چرا دشمنان تاکید بر نداشتن توان موشکی ما می‌کنند، چون این توانمندی ملی ماست که خودمان آنرا ایجاد کردیم و در جنگ به دردمان خورد.

وزیر امور خارجه گفت: ابزار جنگی برای ما سرنوشت ساز شد که خودمان تولید کردیم، نتیجه آن شد آنها که می‌گفتند در روزهای اول جنگ تسیلم بی قید و شرط شود، در روز دوازدهم جنگ گفتند اتش بس بی قید و شرط، و درخواست کردند ما حملات را متوقف می کنیم و شما هم متوقف کنید و این فرق ملتی است که می تواند با توانمندی های خود مقاومت کند و بر دشمن پیروز شود. وی اظهار کرد: در کنار درایت مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح و تلاش های دولت و تیم دیپلماسی، انسجام و ایستادگی ملی مردم از دیگر عوامل مهم پیروزی بر دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود، مردم به دولت و حاکمیت خود اعتماد کردند و با غیرت و شرف ایرانی در مقابل دشمنی که همه مرزهای جنایت را رد کرده بود، ایستادند.

وزیر امور خارجه گفت: از حیث قواعد حقوقی و قوانین بین الملل هیچ جنابتی نیست که صهیونیست ها در غزه انجام نداده باشند، البته یک جنایت بزرگ را انجام ندادند بودند که حمله به تاسیسات اتمی یک کشور بود که آنرا نیز با حمایت آمریکا در جنگ اخیر انجام دادند.

عراقچی با بیان اینکه دشمن به شدت در تلاش است تا انسجامی که در جنگ ۱۲ روزه شاهد تقویت آن بودیم و یکی از عوامل اقتدار و پیروزی ما بود را خدشه دار کند، افزود: باید مراقب اختلافات و افرادی که دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی سازی هستند باشیم.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: دستگاه دیپلماسی ما نیز در جنگ ۱۲ روزه تلاش‌های خود را برای دفاع از حقانیت نظام و مردم ایران انجام داد و نتیجه آن این شد که ۱۲۰ کشور دنیا حمله آمریکا و اسراییل به خاک میهن اسلامی را محکوم کرده و از ملت ایران ابراز حمایت کردند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها این مساله را تکرار کردند که پیشرفت و راه بقای ما و عزت ما در قوی شدن است،افزود: باید قوی شویم، این یک واقعیت در عرصه بین الملل است که هر کشوری که قوی باشد راه را برای خود باز می کند و ضعیف ترها سرکوب می شوند، باید خود را از همه جهت قوی کنیم تا سایه جنگ و تهدیدها و تحریم ها را از خود دور کنیم.

انتهای پیام/