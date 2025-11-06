به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به فجایع رخ داده در سودان نوشت: سال‌ها جنگ و خونریزی در سودان و اینک کشتار فجیع در ‎الفاشر، نتیجه مداخله و طراحی مشترک رژیم صهیونی و برخی کشورهای همدست او در منطقه است. نیروهای نیابتی آنها هزاران غیرنظامی را به خاک و خون کشیده‌اند ولی مدعیان حقوق بشر ساکتند. سکوت در برابر نسل‌کشی غزه موجب نسل‌کشی‌های جدید شده است.

