مخبر:
سالها جنگ در سودان نتیجه طراحی مشترک رژیم صهیونی و برخی کشورها در منطقه است
مشاور رهبر انقلاب نوشت: سالها جنگ و خونریزی در سودان و اینک کشتار فجیع در الفاشر، نتیجه مداخله و طراحی مشترک رژیم صهیونی و برخی کشورهای همدست او در منطقه است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به فجایع رخ داده در سودان نوشت: سالها جنگ و خونریزی در سودان و اینک کشتار فجیع در الفاشر، نتیجه مداخله و طراحی مشترک رژیم صهیونی و برخی کشورهای همدست او در منطقه است. نیروهای نیابتی آنها هزاران غیرنظامی را به خاک و خون کشیدهاند ولی مدعیان حقوق بشر ساکتند. سکوت در برابر نسلکشی غزه موجب نسلکشیهای جدید شده است.