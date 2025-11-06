خبر خوش برای کارگرانی که بیمه آنها قطع شده است

به گزارش ایلنا، احمد میدری در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله مسکن کارگری بیان کرد: امروز براساس انعقاد تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای کارخانجاتی که در امر مسکن کارگری سرمایه گذاری می‌کنند، تسهیلاتی را در نظر بگیرد به شکلی که اگر ۲۰ درصد هزینه‌ها توسط صنایع تامین شود زمین به واحد صنعتی داده شود.

وی تصریح کرد: شهر مامونیه، شهرستان زرندیه و استان مرکزی نقاط صنعتی کشور هستند و مشکلاتی که در این شهر‌ها وجود دارد و کارگران به علت کمبود مسکن پس از مدتی به تهران یا شهر‌های دیگر مهاجرت می‌کنند و وجود این مسکن می‌تواند در ماندگاری نیروی کار موثر باشد و امروز این کلنگ زنی در شهر مامونیه با هدف تامین مسکن کارگران و ماندگاری آنها انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیم جدید وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، گفت: کارگران واحد‌های صنعتی که در تابستان امسال بیمه آنها قطع شده است مشمول حمایت بانک مرکزی خواهند شد به شکلی که بانک مرکزی تسهیلاتی را در اختیار واحد‌های صنعتی دارای مشکل قرار خواهد داد تا کارگران به کار بازگردند. فهرست صنایع درگیر این مشکلات در استان در اختیار استاندار مرکزی قرار داده می‌شود تا مسئله پیگیری و حل شود.

میدری تاکید کرد: داده‌ها از سازمان تامین اجتماعی اخذ شده است و با جدیت این طرح پیگیری می‌شود تا تسهیلات لازم به سرعت تامین شود.

