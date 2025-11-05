تسلیت جباری در پی درگذشت «صابر کاظمی» والیبالیست جوان تیم ملی کشورمان

به گزارش ایلنا، رضا جباری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان‌ماه) گفت: متأسفانه آقای صابر کاظمی، والیبالیست جوان و بااستعداد تیم ملی والیبال کشورمان، که حدود دو هفته پیش در سانحه‌ای دچار مرگ مغزی شده بود، امروز در ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح درگذشت. این ضایعه دردناک را به ملت شریف ایران، جامعه بزرگ ورزش و مردم نجیب ترکمن‌صحرا تسلیت عرض می‌کنم.

